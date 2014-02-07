В Минске насмерть сбили девушку, переходившую дорогу по переходу и на зеленый сигнал светофора

Новости Беларуси. В Минске насмерть сбили девушку. Водитель с места происшествия скрылся. Трагедия произошла 4 февраля около полуночи на перекрестке улиц Кульман и Богдановича.

Молодая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель, по информации инспекторов, вначале приостановился, но вскоре покинул поле зрения очевидцев. Сейчас человека, совершившего смертельный наезд, разыскивает милиция.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мнгорисполкома:

Молодая девушка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте. Неустановленный же водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Поэтому мы обращаемся ко всем очевидцам: если у вас есть какая-то актуальная информация по данному факту, пожалуйста, позвоните по телефону 102 или же по телефону дежурной части столичной Госавтоинспекции 222-17-17. Не будьте равнодушными к чужому горю и проявите свою гражданскую позицию.

Обновлено 07.02.2014

Арестован водитель, который сбил женщину и скрылся с места происшествия. Молодой человек успел съездить в Россию. Однако, увидев в интернете фото своей машины и информацию о розыске, вернулся и пришел в милицию с повинной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Кабакович, заместитель начальника отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета:

Принято к производству уголовное дело в отношении жителя города Новополоцка 1986 года рождения, который, двигаясь по улице Богдановича, совершил наезд на девушку, которая на месте происшествия скончалась. На сегодняшний момент молодому человеку предъявлено обвинение. Избрана мера пресечения нахождение под стражей. Он находится в следственном изоляторе.