Пассажирский автобус сорвался в пропасть на севере Филиппин. Погибли 9 человек

Новости Филиппин. На севере Филиппин пассажирский автобус сорвался в пропасть. Жертвами автокатастрофы стали по меньшей мере девять человек. Спасательная операция продолжается.

Известно, что всего в салоне находилось около 40 пассажиров. Что же произошло во время движения, сейчас выясняет полиция.

Сообщения об авариях на Филиппинах поступают достаточно часто. Причиной большинства катастроф становятся плохое состояние дорог и нарушение правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.