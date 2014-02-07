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Пассажирский автобус сорвался в пропасть на севере Филиппин. Погибли 9 человек

07 февраля 2014 06:40
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Новости Филиппин. На севере Филиппин пассажирский автобус сорвался в пропасть. Жертвами автокатастрофы стали по меньшей мере девять человек. Спасательная операция продолжается.

Известно, что всего в салоне находилось около 40 пассажиров. Что же произошло во время движения, сейчас выясняет полиция.

Сообщения об авариях на Филиппинах поступают достаточно часто. Причиной большинства катастроф становятся плохое состояние дорог и нарушение правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Азии

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