Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб в Минске

Новости Беларуси. Сам себе режиссер. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Авария случилась днем на проспекте Независимости. Автомобилиста подвела его же собственная техника.
Чтобы избежать столкновения, мужчина вывернул руль вправо. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.
В итоге машина разбита, а световая опора серьезно повреждена. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Муращенко, мастер электросетевого участка Центрального района:
Разбит декоративный элемент, разбита «юбка». К вечеру завтрашнего дня все будет уже стоять на месте новое, отремонтированное.