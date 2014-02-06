Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб в Минске

Новости Беларуси. Сам себе режиссер. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Авария случилась днем на проспекте Независимости. Автомобилиста подвела его же собственная техника.

Чтобы избежать столкновения, мужчина вывернул руль вправо. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

В итоге машина разбита, а световая опора серьезно повреждена. К счастью, никто не пострадал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Муращенко, мастер электросетевого участка Центрального района:

Разбит декоративный элемент, разбита «юбка». К вечеру завтрашнего дня все будет уже стоять на месте новое, отремонтированное.