Для соблюдения водителями скорости на трассе в Лидском районе установили манекен смерти с косой

Новости Беларуси. Бороться с лихачами в ГАИ стали при помощи «смерти с косой». Таким необычным способом блюсти безопасность автомобилистов решили в Лидском районе. На обочине трассы М6 инспекторы установили манекен в черном балахоне, в одной руке которого была закреплена коса, в другой – знак ограничения скорости и табличка с надписью «Лихач, жду тебя. Организация похорон «Дом скорби».

Эта социальная акция должна была напомнить водителям о последствиях превышения скорости, а также о том, что жизнь гораздо дороже сэкономленного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, по словам сотрудников дорожной милиции, несмотря на столь грозное предупреждение, некоторые водители все равно нарушали.