Новости Беларуси. В Бресте пьяная бесправница пыталась уйти от ГАИ, выбив в спецмашине стекло. 22-летняя девушка управляла чужим авто. Причем даже непрофессионалу было видно: за рулем - явно нетрезвый водитель. Инспекторы остановили ее и посадили машину ГАИ, но – то ли из-за страха, то ли из-за лишнего градуса — брестчанка устроила инспекторам настоящий боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ управления внутренних дел Брестского облисполкома:

Девушку проводили в патрульный автомобиль марки ВАЗ, посадили на заднее сидение для того, чтобы проследовать на медицинское освидетельствование. Она долго не думала и двумя ногами выбила заднее стекло патрульного автомобиля. В отношении ее инспекторы составили два административных материала: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за управление транспортным средством, не имея права управления.