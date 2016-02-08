Прямой эфир

В Бресте пьяная бесправница пыталась уйти от ГАИ, выбив в спецмашине стекло

08 февраля 2016 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте пьяная бесправница пыталась уйти от ГАИ, выбив в спецмашине стекло. 22-летняя девушка управляла чужим авто. Причем даже непрофессионалу было видно: за рулем - явно нетрезвый водитель. Инспекторы остановили ее и посадили машину ГАИ, но – то ли из-за страха, то ли из-за лишнего градуса — брестчанка  устроила инспекторам настоящий боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ управления внутренних дел Брестского облисполкома:
Девушку проводили в патрульный автомобиль марки ВАЗ, посадили на заднее сидение для того, чтобы проследовать на медицинское освидетельствование. Она долго не думала и двумя ногами выбила заднее стекло патрульного автомобиля. В отношении ее инспекторы составили два административных материала: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за управление транспортным средством, не имея права управления.

# Аварии # Наталья Сахарчук # авто # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: 1 человек погиб, 2 госпитализированы
08 февраля 2016 16:30

В Минском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: 1 человек погиб, 2 госпитализированы

Машины-видеоловушки появились в арсенале ГАИ Минска
08 февраля 2016 07:11

Машины-видеоловушки появились в арсенале ГАИ Минска

Транспорт Минска: что будет с ночным движением и как власти намерены решать вопрос с парковками
07 февраля 2016 17:04

Транспорт Минска: что будет с ночным движением и как власти намерены решать вопрос с парковками