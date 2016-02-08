В Минском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки: 1 человек погиб, 2 госпитализированы

Новости Беларуси. Страшное ДТП в Минском районе. Водитель иномарки во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором ехала молодая семья. От удара машины превратились в груду металла. Виновник аварии погиб. Пассажир и водитель второй машины госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Дмитрий этим утром вместе с другом ехал на рыбалку. Заметил он, как иномарка резко выскочила на встречную, а дальше – словно спецэффекты из фильма ужасов: удар со страшной силой, скрежет металла, крики пострадавших.

Дмитрий Тиняков, свидетель:

Машину в воздухе развернуло, она зацепила еще мою. Водитель, который был в «Пежо», минут через пять скончался, перестал дышать. А водитель «Волги» в сознании все время находился.

Иномарка двигалась в направлении Мяделя, а «Волга» – столицы. Назвать этот участок дороги опасным нельзя. Разметка обгон не запрещает, да и деревья обзор не ограничивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако этот маневр стоил водителю самого дорогого – жизни. Сосед погибшего Сергей приехал на место трагедии. Мужчина не сразу поверил, что друга больше нет. А главное, что могло стать причиной аварии. Ведь с этим маршрутом любитель рыбалки был знаком не один десяток лет.

Сергей:

Давно эту трассу знаем наизусть. Не знаю, как так получилось. Жутко.

Пытаются разобраться в причинах смертельного обгона и следователи. Показания свидетелей и искореженный металл на асфальте пока формируют предварительную версию такой.

Павел Кошалевский, временно исполняющий обязанности старшего инспектора отдела ГАИ УВД Минрайисполкома:

Водитель автомобиля «Пежо», не убедившись в безопасности своего маневра, выехал на полосу встречного движения для обгона попутно движущихся транспортных средств, где на полосе встречного движения совершил столкновение с двигавшимся автомобилем «Волга». С травмами водитель автомашины «Волга» доставлен в Минскую областную клиническую больницу, туда же доставлена и его пассажирка.

31-й километр дороги Минск – Мядель разделил и жизнь молодой семьи, в которой и мужу, и жене чуть за 30, слепящим светом фар. Резкая вспышка – «до». Спасатели, врачи, больница и жуткие воспоминания – «после».