Машины-видеоловушки появились в арсенале ГАИ Минска

Новости Беларуси. Машины-видеоловушки появились в арсенале столичной Госавтоинспекции. Они будут фиксировать нарушения правил парковки. Уже закуплено 10 специальных автомобилей, в которых экипажи помимо основной работы будут отслеживать машины, занявшие неположенное место. Информация с приборов фиксации будет обрабатываться, после чего нарушителям отошлют «письма счастья» наподобие тех, которые водители получают за нарушение скоростного режима.

8 февраля в минская ГАИ усилит контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов. В 2015 году такие нарушения привели к более чем 140 авариям, в которых четыре человека погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.