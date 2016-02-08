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Машины-видеоловушки появились в арсенале ГАИ Минска

08 февраля 2016 07:11
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Новости Беларуси. Машины-видеоловушки появились в арсенале столичной Госавтоинспекции. Они будут фиксировать нарушения правил парковки. Уже закуплено 10 специальных автомобилей, в которых экипажи помимо основной работы будут отслеживать машины, занявшие неположенное место. Информация с приборов фиксации будет обрабатываться, после чего нарушителям отошлют «письма счастья» наподобие тех, которые водители получают за нарушение скоростного режима.

8 февраля в минская ГАИ усилит контроль за соблюдением правил проезда пешеходных переходов. В 2015 году такие нарушения привели к более чем 140 авариям, в которых четыре человека погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # ГАИ

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