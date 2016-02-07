Транспорт Минска: что будет с ночным движением и как власти намерены решать вопрос с парковками

Новости Беларуси. Будущее расписания общественного транспорта в белорусской столице – вопрос, который на неделе не на шутку взволновал минчан. С одной стороны, транспортная стратегия на год – это завершение строительства второй МКАД, закупка трех новых «Боингов» для «Белавиа», начало ремонта трассы «Минск – Гродно» и планы по запуску скоростных электричек до Гомеля. С другой – появилась информация, что общественный транспорт в Минске больше не будет ходить после 11 вечера. По аналогии с Хельсинки, Шанхаем. В Интернете гуляла информация, что сокращать время работы начнут с метро. Дескать, вечернюю нагрузку должны брать на себя такси.

Будний день, 11 часов вечера, мы спускаемся в метро, чтобы проверить, насколько востребована подземка в такое время.

Пассажиров действительно хватает, причем на обеих ветках. Во-первых, многие предприятия работают во вторую и даже в третью смену, во-вторых, минчане не отказывают себе в удовольствии погулять по вечерней столице. Большинство опрошенных пассажиров метро в позднее время пользуется регулярно.

В Хельсинки действительно метро закрывается в 23.00. Но после этого курсируют автобусы. Причем до самого утра. В Париже метро прекращает работу в 2 часа ночи. В Нью-Йорке и вовсе подземка перевозит пассажиров круглые сутки. В Москве (Россия, безусловно, к нам ближе по образу жизни и менталитету) расписание транспортников почти как в Минске: метро работает до часу ночи. Правда, и после на дорогу выезжают ночные автобусы.

А вот в Минске эксперимент с ночными маршрутами провалился. Пробовали дважды в 2015 году – зимой и летом. Организовали два маршрута: из центра в Шабаны и Малиновку.

Дмитрий, водитель маршрутного такси:

Наша услуга стоила раз в пять дешевле, чем, я думаю, такси. Если с вокзала в Малиновку таксист взял бы, грубо говоря, тысяч 100, то у нас 20 тысяч – адекватная цена. Ездили всю ночь по городу, просто никого не было на остановках, некого везти.

Повторять неудавшиеся эксперимент не намерены. Бизнес, а ночное направление поручили частникам, работать в убыток долго не может. У водителей, кстати, свое видение транспортных преобразований. Маршрутки по городу во всевозможных направлениях курсируют с утра до вечера. Говорят, экономить действительно можно. Не закрывая вечером метро, а просто проанализировав дневные маршруты.

Владимир Левчук, водитель маршрутного такси:

Я сам столкнулся. Пару дней назад еду: два троллейбуса 33-х идут вместе и все пустые. И на следующей остановке 33-й. Так где экономия? Давайте начнем экономить хотя бы все вместе.

Есть и еще один аспект, тормозящий, по мнению водителей, развитие пассажирских перевозок столицы, – строгое расписание для маршруток. За отклонение от него сегодня весьма ощутимые штрафы.

Владимир Левчук, водитель маршрутного такси:

Если она полная, как она может стоять с людьми, люди будут просто в панике, почему мы стоим. Задают вопросы. Я не могу нарушить этот график, потому что начинают привязывать к интервалу времени. То есть мы не можем следовать больше трех минут в плюсе и меньше пяти минут в минусе.

Как бы то ни было, развивать транспорт в столице будут. Планы есть, и планы большие. Причем закрывать метро в 23.00 никто не собирается. Также, как и автобусные, троллейбусные маршруты. Речь могла идти лишь об увеличении интервалов движения.

В общем, столичные транспортники минчан успокоили. И со второй, и с третьей смены всех развезут по домам.

В планах все-таки довести до ума идею с выделенной полосой для общественного транспорта, отрегулировать движение на перекрестках. Специальные устройства будут связывать светофоры и общественный транспорт, а за движением тех же маршруток в скором времени можно будет следит онлайн.

Андрей Илларионов, заместитель директора, начальник управления ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Человек, стоя на остановочном пункте, сможет в онлайн режиме получать информацию о движении маршрутных такси: время прибытия, месторасположение.

Стоя на остановке, в будущем можно будет не только посмотреть, какой транспорт придет быстрее. Уже сегодня появились информационные табло с номерами автобусов и временем ожидания. В перспективе пассажиры смогут воспользоваться инфокиоском, банкоматом, да и много чем еще. «Умные остановки» сегодня существуют во многих странах.

А вот вопрос пробок для Минска не так актуален, как, например, для Москвы. 10-15 минут, по словам водителей, это для нас максимум. Но с развитием городов-спутников поток машин может стать больше. И к этому нужно готовиться.

Перехватывающие парковки. На въезде в столицу оставил машину – пересел на метро. Три такие автостоянки уже действуют. Впрочем, пока особым спросом они не пользуются.

Петр Прудников, главный инженер УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Смысл перехватывающих в том, что я еду в центр города и знаю, что буду там платить несоизмеримо больше. Если есть платная и бесплатная, то человек не поленится даже пройти, но поставит на бесплатную. Это так есть и так будет.

Вот одна из таких парковок. Сегодня услугой перехвата никто не воспользовался. Стоят лишь машины на более длительном хранении.

Валерий Леонович, контролер автомобильной стоянки УП «Гаражи, автостоянки и парковки»:

Тариф – в час 500 рублей. У нас популярность не очень высокая. Люди прижимаются к другим стоянкам и не тратят на это время. Рядом находящиеся супермаркеты, на въезде в город они в большом количестве. Поэтому и популярность – 1-2 машины в неделю.

Решить вопрос с потоком транспорта в центре города, а значит и с парковками, призвал на неделе мэр Минска.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Нашим людям все равно надо заехать прямо к работе, лучше еще под окно. И непросто же так анекдот про минчан родился: «Почему ты, сосед, не ездишь уже неделю? Так хорошо запарковался, что стыдно уезжать». Мы прорабатываем вопрос о введении ответственности за неуплату за платную парковку. И таким образом мы попытаемся убрать машины из центра, потому что уже невыгодно будет ездить на работу на машине. Параллельно надо будет закрыть дворы для того, чтобы этот неуправляемый поток транспорта не ушел во дворы.

В самых загруженных зонах парковки будут только платными. Это, конечно, поможет городу заработать, но еще гарантирует автовладельцам, что место на парковке обязательно будет. Кстати, цена за стоянку считается правильной, если с одной стороны парковка достаточно заполнена, но с другой для вновь приехавшего водителя всегда найдется место.

Будет действовать на платных автостоянках и правило резидентов: заключив договор, вы по более выгодной цене получите постоянное право припарковаться. Например, если работаете в самом центре города, где нет возможности свободно оставить машину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.