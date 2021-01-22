«У каждого должен быть инструмент – небольшая лопата». Как правильно ухаживать за автомобилем зимой?

Когда столбик термометра ползет вниз, приходит время задуматься о безопасности на дорогах. «Перезагружать» машину нужно заранее, так в стойкий мороз вы защитите своего «железного коня» от переохлаждения. Автомобиль – это сложный механизм, который должен быть готов к экстремальным погодным условиям. Особое внимание следует уделять электрическому сердцу мотора – аккумулятору.

Дмитрий Жевняк, директор станции технического обслуживания:

Если вы чувствуете, что ваш аккумулятор даже при -10°C крутит плохо, возможно, у вас утечка тока. Есть вариант снять на ночь минусовую клемму, сохранив емкость аккумулятора, и этого хватит на один-два старта.

Есть и другие полезные лайфхаки в арсенале у опытных автолюбителей. Чтобы двигатель машины лучше запускался, оставьте на ночь аккумулятор у себя дома: вечером достаньте его из моторного отсека и поместите в теплое место. Дмитрий Жевняк:

Для людей, в автомобилях которых механическая коробка передач, в первую очередь обязательно выжимать сцепление при пуске для того, чтобы облегчить работу стартера. Второе – обязательно нужно «разбудить» аккумулятор. Лучше повернуть ключ зажигания и включить дальний свет секунд на 30 – это инициирует токи в аккумуляторе.

Но что делать, когда долгожданный зимний старт вдруг на трассе сменился неожиданной остановкой? Дмитрий Жевняк:

В таких условиях транспортировать машину на тросе достаточно опасно. Машина не работает, соответственно, не работает печка правильно, не работает обдув, не работают тормоза, световые приборы – это создает опасность для водителя и окружающих. Необходимо выставить знак аварийной остановки, позвонить друзьям, родственникам и вызвать эвакуатор.

Впрочем, ваш автомобиль и сам в состоянии подать сигнал SOS. В этом случае водителю важно вовремя среагировать и принять необходимые меры. Дмитрий Жевняк:

Когда стартует аккумулятор уже подсевший, звук такой, как будто он прокрутил половинку и дальше уже не может и ему тяжело – это уже вопрос задуматься. Одномоментно может заклинить банку в аккумуляторе. Когда вы повернете ключ, просто ничего не произойдет, вы не сможете вообще завести машину.

Когда поездка окончена, время выбирать парковочное место. А ведь это тоже целая наука, особенно если город укутал снег.