Транспортный налог. Кто и почему может не платить за машину?

Единый транспортный налог, введенный первого января, взбудоражил не только активных белорусских автомобилистов, но и старожилов дорожных артерий. Ведь теперь за машину придется платить всем и совсем неважно, как давно вы садились за руль авто. Но уплачивать транспортный налог не нужно, если правильно снять авто с учета в ГАИ. Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться? Александр Костюкевич, юрист:

Если у нас транспортное средство стоит во дворе, у нас есть номера, техпаспорт, сложности особо не представляет. Мы берем технический паспорт, номера и направляемся в ГАИ. Пишем заявление о снятии с учета в связи с утилизацией. Эта вся процедура недолгая, стоит немного, все спокойно. Мы можем либо транзитные номера получить, либо вообще без транзитных номеров и в последующем мы должны утилизировать.

Но что делать, если, к примеру, свидетельства и регистрационные знаки утеряны?! Александр Костюкевич:

Мы должны представить транспортное средство сотрудникам ГАИ. Если оно не на ходу, то есть такая процедура: мы можем сотрудника ГАИ доставить уже за свой счет, оплатив определенный сбор, к самому транспортному средству, будет проведен осмотр и, соответственно, то же самое оно будет снято с учета для дальнейшей утилизации. Транспортный налог. Кому не нужно в нынешнем году платить и что делать, если вы коллекционируете машины Основная у нас проблема: старые машины в старые добрые времена мы продали, с учета не сняли, документов у нас нет, документы мы все отдали и транспортного средства нет – в данном случае какой-то возможности снятия с учета, если мы не разыщем нового собственника, практически нет. У нас не будет уплачиваться налог, если транспортное средство в угоне. Заявлять, что нашу машину угнали тоже не вариант, потому что есть уголовная ответственность – статья 400 Уголовного кодекса за ложный донос. Также можно снять с учета, предоставив справку о промышленной переработке нашего транспортного средства, но такую справку вряд ли нам кто-то даст.

А можно и двух зайцев поймать. Обойти обязательную оплату транспортного налога стороной и наконец, отделаться от автохлама, до которого руки не доходили, – сдать машину в промышленную переработку. Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист