Транспортный налог. Кому не нужно в нынешнем году платить и что делать, если вы коллекционируете машины
С первого января в Беларуси отменили дорожный сбор – его заменили на налог. Теперь раз в год нужно платить за каждое транспортное средство, которое на вас зарегистрировано. Плательщиками налога будут и обычные граждане, и ИП. Разбираемся, кому не нужно в нынешнем году платить налог и что делать, если вы коллекционируете машины.
Максим Конюшко, заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей Главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов:
На переходный период, на текущий 2021 год, предусмотрено для физических лиц, что они будут уплачивать его в виде авансового платежа. По транспортным средствам – это в размере 29 рублей, в отношении прицепов – в размере 20 рублей.
Владельцам машин, которые оплатили в 2020 году госпошлину, не нужно платить транспортный налог до истечения срока ее действия. Остальным придется не позднее 15 декабря уплатить авансовый платеж.
Максим Конюшко:
Физические лица будут платить транспортный налог на основании извещения, выдаваемого налоговыми органами. Это точно так же, как в настоящее время физические лица оплачивают земельный налог или налог на недвижимость за свои садовые или дачные домики – в таком же порядке на основании извещения будет предъявляться к уплате и транспортный налог.
Что касается организаций, они будут оплачивать его в текущем 2021 году в виде авансовых платежей с перерасчетом по итогам 2021 года в феврале следующего года.
Новая сумма оплаты будет меньше, чем существовавшая раньше. Конкретная стоимость зависит от массы транспортного средства.
Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться?
Также предусмотрены и льготы. 50% от суммы будут платить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, пенсионеры. На 25% меньше стоимость для инвалидов третьей группы, если они не освобождены от уплаты.
Максим Конюшко:
Прежде всего будут облагаться только транспортные средства, зарегистрированные в органах ГАИ. И следует учитывать также, что транспортные средства, которые выпущены ранее 92 года, не будут облагаться транспортным налогом.
Также стоит понимать: если вы пользовались машиной три месяца, а потом ее продали и сняли с учета ГАИ, то платить придется только за три месяца. Если на вас зарегистрировано семь машин, то налог положен на каждую, даже если вы весь год пользовались одной единственной. Те, кто коллекционирует авто, могут оставить на учете в ГАИ ту, на которой передвигаются, либо же оплачивать налог для всех.