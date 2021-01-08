Транспортный налог. Кому не нужно в нынешнем году платить и что делать, если вы коллекционируете машины

С первого января в Беларуси отменили дорожный сбор – его заменили на налог. Теперь раз в год нужно платить за каждое транспортное средство, которое на вас зарегистрировано. Плательщиками налога будут и обычные граждане, и ИП. Разбираемся, кому не нужно в нынешнем году платить налог и что делать, если вы коллекционируете машины.

Максим Конюшко, заместитель начальника отдела косвенного налогообложения, имущественных налогов и иных платежей Главного управления налоговой политики и доходов бюджета Министерства финансов:

На переходный период, на текущий 2021 год, предусмотрено для физических лиц, что они будут уплачивать его в виде авансового платежа. По транспортным средствам – это в размере 29 рублей, в отношении прицепов – в размере 20 рублей.

Владельцам машин, которые оплатили в 2020 году госпошлину, не нужно платить транспортный налог до истечения срока ее действия. Остальным придется не позднее 15 декабря уплатить авансовый платеж. Максим Конюшко:

Физические лица будут платить транспортный налог на основании извещения, выдаваемого налоговыми органами. Это точно так же, как в настоящее время физические лица оплачивают земельный налог или налог на недвижимость за свои садовые или дачные домики – в таком же порядке на основании извещения будет предъявляться к уплате и транспортный налог. Что касается организаций, они будут оплачивать его в текущем 2021 году в виде авансовых платежей с перерасчетом по итогам 2021 года в феврале следующего года.

Новая сумма оплаты будет меньше, чем существовавшая раньше. Конкретная стоимость зависит от массы транспортного средства. Транспортный налог в Беларуси. Как он будет рассчитываться и какие авто не будут им облагаться? Также предусмотрены и льготы. 50% от суммы будут платить ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы, пенсионеры. На 25% меньше стоимость для инвалидов третьей группы, если они не освобождены от уплаты. Максим Конюшко:

Прежде всего будут облагаться только транспортные средства, зарегистрированные в органах ГАИ. И следует учитывать также, что транспортные средства, которые выпущены ранее 92 года, не будут облагаться транспортным налогом.