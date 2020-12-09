Может быть в угоне или в залоге. Что нужно проверить перед тем, как купить автомобиль: советы юриста

Покупка нового автомобиля дело непростое, найти нужную марку по приятной цене лишь вершина айсберга. Прежде чем отдавать деньги незнакомцу тщательно проверьте кредитную историю продавца, а также не находится ли приобретаемое вами транспортное средство в угоне, а хуже всего – в залоге.

Александр Костюкевич, юрист:

31 декабря 2015 года был принят Указ Президента №359 о реестре движимого имущества, обремененного залогом. Если ранее все залоги были под контролем сотрудников ГАИ, они там все видели, на сегодняшний момент все сведения о залоге будут содержаться в этом реестре: reestr-zalogov.by. Если физическое лицо хочет проверить транспортное средство, то три запроса и одна выписка в течение одного месяца будут стоить 16 рублей.