Может быть в угоне или в залоге. Что нужно проверить перед тем, как купить автомобиль: советы юриста
Покупка нового автомобиля дело непростое, найти нужную марку по приятной цене лишь вершина айсберга. Прежде чем отдавать деньги незнакомцу тщательно проверьте кредитную историю продавца, а также не находится ли приобретаемое вами транспортное средство в угоне, а хуже всего – в залоге.
Александр Костюкевич, юрист:
31 декабря 2015 года был принят Указ Президента №359 о реестре движимого имущества, обремененного залогом. Если ранее все залоги были под контролем сотрудников ГАИ, они там все видели, на сегодняшний момент все сведения о залоге будут содержаться в этом реестре: reestr-zalogov.by. Если физическое лицо хочет проверить транспортное средство, то три запроса и одна выписка в течение одного месяца будут стоить 16 рублей.
Суть залогов проста. Если однажды машина продавалась в рассрочку, при этом платеж за автомобиль не был до конца произведен, то автоматически это транспортное средство будет находиться в залоге у продавца до момента исполнения всех обязательств покупателем. И все бы ничего, пока этот покупатель-должник не решит продать иномарку.
Александр Костюкевич:
Если в последующем кто-то купит это транспортное средство, не рассчитается до конца, продаст какому-то еще лицу, а первоначальный продавец вдруг опомнится и скажет: «Ой, я же забыл внести сведения в реестр». И включит сведения в реестр, то у добросовестного последнего покупателя могут возникнуть серьезные проблемы. То же самое касается и банков.
Если вы все-таки встретились с профессиональным мошенником, то вернуть свои деньги и привлечь лже-продавца к ответственности будет весьма проблематично. Поэтому не поленитесь лишний раз проверить все необходимые документы, например, договор купли-продажи, чтобы узнать, был ли полностью произведен расчет за выбранное вами авто.