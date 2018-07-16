Шлагбаум на въезде во двор: как установить, куда обращаться?

Новости Беларуси. Сегодня установка шлагбаума во дворе дома – процесс трудоемкий, но не затратный, сообщили в программе «Добро пожаловаться». Стоимость такой услуги обойдется от 900 до 1300 рублей. Но, для начала, жильцы дома должны следовать следующим правилам:

1. Организовать обсуждение, на котором принимается коллективное решение об установке шлагбаума («за» должны выступить не менее 50% жильцов плюс еще 1 голос);

2. Выбрать фирму и тип устройства;

3. Обратиться с письмом в районную администрацию;

4. Указать предполагаемое место для установки шлагбаума.

5. Обратиться в КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг», где для них подготовят архитектурно-планировочное задание и соберут технические условия и заключения согласующих организаций с оплатой работ по договору.

6. Заказать проектно-изыскательские работы, согласовать их в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, после чего можно приступать непосредственно к установке устройства.

Отметим, что шлагбаум не разрешат установить во дворе со сквозным проездом.

При выполнении всех пунктов заветный шлагбаум навсегда закроет двор дома от незваных гостей.

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