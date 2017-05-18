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Заглохнуть на светофоре или создать аварийную ситуацию на дороге: чего боятся курсанты автошкол?

18 мая 2017 09:09
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С пятого, десятого, двадцатого раза. И это не предел! Столько попыток используют курсанты автошкол для того, чтобы наконец положить в карман водительское удостоверение. С первого раза пришёл – сдал – получил права – мечта всех, но фортуна улыбается не каждому. Или дело вовсе не в удаче? Пару лет, как количество часов практического вождения увеличилось с 40 до 50. Стало ли этого времени достаточно, для того чтобы уверенно управлять железным конём? 

С целью развития способностей управления автомобилем специалисты решили провести эксперимент. В нём могут участвовать как курсанты автошкол, так и неопытные водители.

В большинстве случаев хватает одного двухчасового занятия. Примем участие в эксперименте и проверим на себе! Без теоретической части никуда: двигатель, трансмиссия, колёса – объясняют всё буквально на пальцах. Дальше переходим к тренажёрам.

На права я только учусь, поэтому Юрий знает, что спуску давать нельзя в любой момент. Ведь легче правильнее научиться. А вот тем, кому нужно переучиваться, приходится сложнее…

Следующее упражнение – с теннисными мячиками!

Добавляем гимнастические палки, имитирующие переключение передач – и мы словно за рулём. Важно успевать все движения делать одновременно. В один момент вроде как получается делать на автомате, ты расслабляешься…но не тут-то было!

Дорога – дело непредсказуемое, поэтому на занятии много времени уделяется быстроте реакции…

Заглохнуть на светофоре или создать аварийную ситуацию на дороге – фобий у курсантов автошкол много. Но стоит помнить, что именно страх снижает нашу двигательную и умственную активность почти на 80 процентов.

# авто # Фотофакт # Юрий Краснов # Автомобили # Владимир Силин # Алёна Чернявская # Нина Антонова # автошколы

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