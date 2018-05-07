На СТО в Фаниполе авто чинили 5 месяцев и выставили счёт на 13 тысяч: как правильно оформлять документы на ремонт машины
Новости Беларуси. Корреспондент программы «Добро пожаловаться» Ольга Пискарева отправилась в Фаниполь, что под Минском, чтобы понять, почему ремонт автомобиля в наших условиях – это, как правило, стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
2017 год. 5 ноября. 5 утра. Трасса Минск-Могилёв. Водитель такси, находясь в нетрезвом состоянии, теряет управление и врезается в микроавтобус Фольксваген Транзит. За рулем последнего – минчанка Инна Крук. Мощный удар, скрежет металла и сильнейший шок. Изначально девушка полагала, что отделалась лишь ночными кошмарами после стресса.
Но вскоре в ужас наяву превратился и процесс восстановления автомобиля.
Инна Крук, минчанка:
Машина попала на СТО «ГромБытХолод» на ремонт. Деньги брала взаймы у родственников, друзей. Готова рассчитаться.
Без колес бизнес девушки дал по тормозам. Поставить «ласточку» на крыло нужно было в срочном порядке. По совету знакомого, Инна передала авто на восстановление в руки фанипольских мастеров.
Но работы растянулись на 5 месяцев, а бесконечные визиты на СТО превратились в хождения по мукам.
Окончательная стоимость ремонта, озвученная в апреле 2018 года – 13тысяч рублей, поразила. Клиентка потребовала предоставить калькуляцию, на этом вопросе руководитель СТО откровенно забуксовал.
Инна Крук:
19 апреля я приехала на СТО за документами, чтобы с ними ознакомиться и забрать машину.
Директор мне отказал в предъявлении заказ-наряда, и мне пришлось обратиться к вам.
В царстве гаечного ключа нам не обрадовались, но на вопросы ответить согласились. Отчетные документы, которые должны были подготовить клиенту ещё неделю назад, начали составлять в спешном порядке.
Юрист обращает внимание директора: на свежеотпечатанных бумагах – ни печати, ни подписи.
А значит, документами они не являются. Более того, оказалось, что до начала работ Инна внесла предоплату 5 тысяч рублей. На СТО деньги взяли, но по кассе не провели и чек не выдали.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае было зафиксировано нарушение порядка приема денежных средств от потребителя, чек выдан не был. Потребитель имеет полное право обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения СТО.
Кроме того, с потребителем не был согласован объем работ и стоимость. Нужно было составить и приёма-передаточный акт, в котором должно быть зафиксировано состояние автомобиля, и данный документ должен содержать подпись и печать данного СТО.
Зафиксировав все нарушения, отправляемся осматривать отремонтированную «железную лошадку». Но и здесь не всё гладко.
Кузовные работы провели, однако при покраске в цвет авто не попали. Есть и другие нюансы.
Дарина Гулюта, юрист:
Если работы выполнены некачественно, потребитель имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков. Данные недостатки должны быть устранены в течение 14 дней.
Инна демонстрирует огрехи владельцу СТО, тот в свою очередь охотно демонстрирует готовность их устранить. Сегодня мужчина берет на себя ответственность разрулить ситуацию.
Отчего же получился такой скандал?
Владелец СТО:
Просто не нашли общий язык. У меня с Инной в принципе проблем не было, я не вижу вообще проблем в решении этого вопроса. Всё уладим.
Информация для всех автовладельцев. Возвращаясь на СТО за уже отремонтированным авто следует внимательно изучить заказ-наряд, осмотреть автомобиль. Проверьте документы, на них должны быть печать и подпись. Изучите перечень описанных работ на соответствие с заказанными. И только после этого оплачивайте ремонт.
Кстати, на СТО в Фаниполе, грамотно оценив ситуацию, специалисты активно принялись устранять все недостатки.
Уже на следующий день девушка забрала автомобиль.
Инна Крук:
Благодаря съемочной группе СТВ, разрешился конфликт. Я очень благодарна Вам, потому что думаю, что так никакие документы не получила бы.
Мы рады, что наше посильное участие помогло разрешить вопрос, который не давал покоя Инне Круг полгода! Лучшим оружием в борьбе за свои права являются знания законов и стремление отстаивать справедливость до победы.