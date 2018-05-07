На СТО в Фаниполе авто чинили 5 месяцев и выставили счёт на 13 тысяч: как правильно оформлять документы на ремонт машины

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Добро пожаловаться» Ольга Пискарева отправилась в Фаниполь, что под Минском, чтобы понять, почему ремонт автомобиля в наших условиях – это, как правило, стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 2017 год. 5 ноября. 5 утра. Трасса Минск-Могилёв. Водитель такси, находясь в нетрезвом состоянии, теряет управление и врезается в микроавтобус Фольксваген Транзит. За рулем последнего – минчанка Инна Крук. Мощный удар, скрежет металла и сильнейший шок. Изначально девушка полагала, что отделалась лишь ночными кошмарами после стресса. Но вскоре в ужас наяву превратился и процесс восстановления автомобиля.



Инна Крук, минчанка:

Машина попала на СТО «ГромБытХолод» на ремонт. Деньги брала взаймы у родственников, друзей. Готова рассчитаться.

Без колес бизнес девушки дал по тормозам. Поставить «ласточку» на крыло нужно было в срочном порядке. По совету знакомого, Инна передала авто на восстановление в руки фанипольских мастеров.

Но работы растянулись на 5 месяцев, а бесконечные визиты на СТО превратились в хождения по мукам. Окончательная стоимость ремонта, озвученная в апреле 2018 года – 13тысяч рублей, поразила. Клиентка потребовала предоставить калькуляцию, на этом вопросе руководитель СТО откровенно забуксовал. Инна Крук:

19 апреля я приехала на СТО за документами, чтобы с ними ознакомиться и забрать машину. Директор мне отказал в предъявлении заказ-наряда, и мне пришлось обратиться к вам.

В царстве гаечного ключа нам не обрадовались, но на вопросы ответить согласились. Отчетные документы, которые должны были подготовить клиенту ещё неделю назад, начали составлять в спешном порядке.

Юрист обращает внимание директора: на свежеотпечатанных бумагах – ни печати, ни подписи.

А значит, документами они не являются. Более того, оказалось, что до начала работ Инна внесла предоплату 5 тысяч рублей. На СТО деньги взяли, но по кассе не провели и чек не выдали.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае было зафиксировано нарушение порядка приема денежных средств от потребителя, чек выдан не был. Потребитель имеет полное право обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения СТО.

Кроме того, с потребителем не был согласован объем работ и стоимость. Нужно было составить и приёма-передаточный акт, в котором должно быть зафиксировано состояние автомобиля, и данный документ должен содержать подпись и печать данного СТО.

Зафиксировав все нарушения, отправляемся осматривать отремонтированную «железную лошадку». Но и здесь не всё гладко.

Кузовные работы провели, однако при покраске в цвет авто не попали. Есть и другие нюансы.

Дарина Гулюта, юрист:

Если работы выполнены некачественно, потребитель имеет право требовать безвозмездного устранения недостатков. Данные недостатки должны быть устранены в течение 14 дней.