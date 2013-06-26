Семилетняя девочка перевозила на багажнике велосипеда подругу. Дети попали под колёса трактора

Новости Беларуси. Авария произошла 25 июня в 17.30 в деревне Большое Малешево Столинского района. Девочка, перевозившая подругу на велосипеде, выехала на проезжую часть дороги, не справилась с управлением и упала под заднее колесо прицепа трактора. Он двигался в попутном направлении.

В результате ДТП обе девочки с серьёзными травмами госпитализированы.

Напомним, вчерашнее ДТП в Витебской области унесло жизнь четырёхлетней малютки. В 8.50 бабушка отводила внучку в детский сад. Во время пересечения проезжей части, девочка попала под колёса Volkswagen. За рулём автомобиля находился 24-летний житель деревни Воронка. Как выяснилось, Volkswagen обгонял на мосту попутный трактор через сплошную линию разметки. Четырёхлетняя девочка от полученных травм скончалась. Её 79-летняя бабушка ранена.

Прошлым летом аналогичная трагедия произошла в Смолевичком районе. Под колёсами легкового автомобиля погибла 11-месячная девочка. Мать всего на минуту оставила ребёнка без присмотра – дочка выбежала во двор и оказалась на дороге. В этот момент водитель двигался задним ходом и просто не заметил ребёнка (смотрите видео).