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Белорус продал семейный бизнес ради ретро-авто

25 июня 2013 11:04
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Новости Беларуси. Продал семейный бизнес ради ретро-автомобиля. На такой авантюрный поступок пошел витебский предприниматель.  Решение сменить сферу деятельности и воплотить давнюю мечту в прошлом успешному бизнесмену и владельцу  магазина пришло спонтанно.

Тем не менее, эту идею  сразу же поддержала и его супруга. Поиски автомобиля мечты заняли три месяца. Однако о затраченных ресурсах витебчанин не жалеет. Ведь, по его словам, это уникальное авто и едва ли не единственное в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Ретро-автомобили

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