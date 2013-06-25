Белорус продал семейный бизнес ради ретро-авто

Новости Беларуси. Продал семейный бизнес ради ретро-автомобиля. На такой авантюрный поступок пошел витебский предприниматель. Решение сменить сферу деятельности и воплотить давнюю мечту в прошлом успешному бизнесмену и владельцу магазина пришло спонтанно.

Тем не менее, эту идею сразу же поддержала и его супруга. Поиски автомобиля мечты заняли три месяца. Однако о затраченных ресурсах витебчанин не жалеет. Ведь, по его словам, это уникальное авто и едва ли не единственное в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.