В Минске на проспекте Победителей под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске на проспекте Победителей под колеса грузовика попали сразу несколько пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, ещё один ребенок, 7-летний брат погибшей, и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, у водителя отказали тормоза вблизи пешеходного перехода и машина потеряла управление. В момент наезда горел зеленый сигнала светофора, люди переходили проезжую часть по наземному переходу.

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Помощь пострадавшим оказывали сразу четыре бригады скорой.