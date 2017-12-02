Прямой эфир

В Минске на проспекте Победителей под колёсами грузовика погибла 11-летняя девочка

02 декабря 2017 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске на проспекте Победителей под колеса грузовика попали сразу несколько пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ДТП погибла 11-летняя девочка, ещё один ребенок, 7-летний брат погибшей, и трое взрослых с различными травмами доставлены в больницу. По предварительной информации, у водителя отказали тормоза вблизи пешеходного перехода и машина потеряла управление. В момент наезда горел зеленый сигнала светофора, люди переходили проезжую часть по наземному переходу.

На месте работают сотрудники ГАИ и эксперты. Помощь пострадавшим оказывали сразу четыре бригады скорой.

Подробности здесь.

# происшествия # Фотофакт # Сбили пешехода на пешеходном переходе

Другие новости рубрики

Все новости
Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России
01 декабря 2017 20:21

Экстрадирован белорус, который украл 570 миллионов и 7 лет скрывался в России

20-летняя жительница Мяделя приехала в Минск и пропала: девушку ищут вторую неделю
01 декабря 2017 19:55

20-летняя жительница Мяделя приехала в Минск и пропала: девушку ищут вторую неделю

На стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран: ЧП попало на видео
01 декабря 2017 18:10

На стройплощадке стадиона «Динамо» загорелся башенный кран: ЧП попало на видео