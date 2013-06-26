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Citroen и Renault столкнулись под Могилёвом. Погибла девушка

26 июня 2013 09:17
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера вечером вблизи деревни Княжицы Могилевского района. Парень, управляя автомобилем Citroen, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault, за рулём которого находился молодой человек. От удара ее машину выбросило в кювет.

Андрей Колесник, старший инспектор  управления ГАИ УВД  Могилевского облисполкома:
27-летний житель Минской области, управлявший «Ситроен», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 24-летней жительницы Могилёвского района. Девушка-водитель погибла на месте происшествия. В настоящее время по факту проводится проверка, причины устанавливаются.

Тело погибшей из покореженного авто извлекли спасатели. Как сообщили в УГАИ МВД, у Citroen отсутствовал технический осмотр: последний датируется октябрем 2012 года.

Напомним, на прошлой неделе в ужасной аварии в Борисовском районе погиб минчанин. Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал в кювет и врезался в дерево (смотрите видео).

# авто # Фотофакт # Авария в Могилевской области

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