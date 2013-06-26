Пожар в автобусном парке Солигорска. Сгорели два автобуса

Новости Беларуси. Пожар произошёл в отделении сварочно-кузовных работ в автобусном парке Солигорска. На «101» позвонил электрогазоварщик.

Прибывшие на место происшествия спасатели-пожарные обнаружили, что открытым пламенем горели два автобуса. Техника находилась на ремонте в отделении сварочно-кузовных работ в здании поста технического обслуживания. До прибытия спасателей работники автопарка пытались справиться с пламенем с помощью огнетушителей.

В результате пожара выгорел изнутри салон, моторный отсек, повреждены передние колеса пассажирского автобуса МАЗ. Также выгорел салон, уничтожено правое переднее колесо пассажирского автобуса «Радзимич». Огнем повреждены оконные проемы, закопчены стены в помещении. По предварительной версии причина пожара – нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.

Напомним, прошлым летом по причине короткого замыкания электропроводки в одном из автобусов в гродненском автопарке сгорели 4 практически новые автобусы «МАЗ». Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут, огонь тушили 6 расчетов спасателей (смотрите видео).