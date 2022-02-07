Под Быховом 8 детей застряли в автобусе по дороге в школу

Новости Беларуси. Попали в зимний капкан. Из-за снега несколько детей в Быховском районе сегодня, 7 февраля, опоздали в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус со школьниками застрял на дороге возле деревни Тошица и не смог самостоятельно выехать на трассу.