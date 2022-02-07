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Под Быховом 8 детей застряли в автобусе по дороге в школу

07 февраля 2022 08:57
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Новости Беларуси. Попали в зимний капкан. Из-за снега несколько детей в Быховском районе сегодня, 7 февраля, опоздали в школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под Быховом 8 детей застряли в автобусе по дороге в школу-1

Автобус со школьниками застрял на дороге возле деревни Тошица и не смог самостоятельно выехать на трассу.  

Под Быховом 8 детей застряли в автобусе по дороге в школу-4

Чтобы продолжить движение, понадобилась помощь спасателей. В автобусе находилось 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет и двое взрослых сопровождающих. С помощью троса сотрудники МЧС отбуксировали автобус на расчищенный участок дороги, далее движение он продолжил самостоятельно.  

# Снегопады # происшествия # Фотофакт

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