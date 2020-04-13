Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам

Весна – отличное время для автопутешествий и вылазки на природу. Однако чтобы поездка не стала испытанием, советуем тщательно осмотреть машину. И если обнаружены неисправности – заранее позаботиться об их устранении. Дмитрий Климкович, мастер цеха:

С наступлением теплого времени года многие автомобилисты планируют дальние поездки и задаются вопросом: как подготовить свой автомобиль?

Для этого необходимо проверить ходовую часть и подвеску автомобиля на наличие износа и повреждений. Для этого можно обратиться в сервис или проделать эту работу самостоятельно в гараже.

Если с автомобилем все хорошо по ходовой части, продолжаем наш осмотр. Осматриваем все технические жидкости: уровень антифриза, уровень масла в моторе, в коробке, тормозную жидкость и омывающую жидкость в бачке. Если чего-то не хватает, то мы это должны долить. Если какие-то из технических жидкостей по регламенту уже подходят к замене, то лучше сделать замену до дальней поездки, чтобы не случилось проблемы в дороге.

Далее – проверяем наличие исправности домкрата, потому что бывает такое, что им долгое время не пользуются, и он приходит в негодность.

Перед поездкой проверьте давление в шинах, так как перекаченные колеса способствуют тому, что удлиняется тормозной путь, а недокачанные колеса ухудшают управляемость автомобиля.

Немаловажный фактор при планировании поездки – надежное запасное колесо. По закону жанра проблема случается уже в пути, в отдалении от города или сервиса. Запасное колесо должно быть не спущено, а резина целая. На некоторых автомобилях оно установлено на днище. Проверьте, чтобы болт крепления не заржавел и легко откручивался.

Дмитрий Климкович:

Важно проверить в автомобиле наличие запасных предохранителей, иначе сгоревший предохранитель может полностью обездвижить автомобиль. В данном автомобиле есть запасные предохранители. Если в вашем автомобиле их не оказалось, то желательно с образцом подъехать в магазин и купить нужного номинала и мощности.

Важным атрибутом каждого автомобиля является набор: аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Мы рекомендовали бы взять с собой в дальнюю поездку буксировочный трос, он может пригодиться в дороге. Трос желательно выбрать с запасом и с учетом среднего автомобиля, с весом в две тонны лучше взять трос с разрывом в 4-5 тонн.