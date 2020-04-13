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Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам

13 апреля 2020 10:19
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Весна – отличное время для автопутешествий и вылазки на природу. Однако чтобы поездка не стала испытанием, советуем тщательно осмотреть машину. И если обнаружены неисправности – заранее позаботиться об их устранении.

Дмитрий Климкович, мастер цеха:
С наступлением теплого времени года многие автомобилисты планируют дальние поездки и задаются вопросом: как подготовить свой автомобиль?

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-1

Для этого необходимо проверить ходовую часть и подвеску автомобиля на наличие износа и повреждений. Для этого можно обратиться в сервис или проделать эту работу самостоятельно в гараже.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-4

Если с автомобилем все хорошо по ходовой части, продолжаем наш осмотр. Осматриваем все технические жидкости: уровень антифриза, уровень масла в моторе, в коробке, тормозную жидкость и омывающую жидкость в бачке. Если чего-то не хватает, то мы это должны долить. Если какие-то из технических жидкостей по регламенту уже подходят к замене, то лучше сделать замену до дальней поездки, чтобы не случилось проблемы в дороге. 

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-7

Далее – проверяем наличие исправности домкрата, потому что бывает такое, что им долгое время не пользуются, и он приходит в негодность.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-10

Перед поездкой проверьте давление в шинах, так как перекаченные колеса способствуют тому, что удлиняется тормозной путь, а недокачанные колеса ухудшают управляемость автомобиля.  

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-13

Немаловажный фактор при планировании поездки – надежное запасное колесо. По закону жанра проблема случается уже в пути, в отдалении от города или сервиса. Запасное колесо должно быть не спущено, а резина целая. На некоторых автомобилях оно установлено на днище. Проверьте, чтобы болт крепления не заржавел и легко откручивался.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-16

Дмитрий Климкович:
Важно проверить в автомобиле наличие запасных предохранителей, иначе сгоревший предохранитель может полностью обездвижить автомобиль. В данном автомобиле есть запасные предохранители. Если в вашем автомобиле их не оказалось, то желательно с образцом подъехать в магазин и купить нужного номинала и мощности.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-19

Важным атрибутом каждого автомобиля является набор: аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-22

Мы рекомендовали бы взять с собой в дальнюю поездку буксировочный трос, он может пригодиться в дороге. Трос желательно выбрать с запасом и с учетом среднего автомобиля, с весом в две тонны лучше взять трос с разрывом в 4-5 тонн.

Проверить давление в шинах и наличие буксировочного троса. Готовим автомобиль к дальним поездкам-25

Берегите свой автомобиль, готовьте его заранее и он вас не подведет.

# Автомобили # авто # Дмитрий Климкович # Вера Позняк # Фотофакт # Полезные советы

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