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«Важно не перекручивать руль в сторону поворота». Как управлять машиной при аквапланировании

30 марта 2020 09:36
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Опасности нас подстерегают в любое время года. Сегодня я вам расскажу об аквапланировании. В этом году зима была аномально теплая и зимняя резина износилась больше, чем обычно, потому что она мягче и при высоких температурах ее износ увеличивается вне зависимости от стиля вождения. Получается, что у всех уже такая подуставшая зимняя резина. Кроме того, любая резина, даже новая зимняя не предназначена для отвода большого количества воды, она предназначена для снега, для того, чтобы на скользкой поверхности лучше держаться, а для больших объемов воды – это уже летняя резина. Это все значит, что вредность аквапланирования многократно увеличивается.

«Важно не перекручивать руль в сторону поворота». Как управлять машиной при аквапланировании-1

Что такое аквапланирование? Как при этом управлять автомобилем? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

«Важно не перекручивать руль в сторону поворота». Как управлять машиной при аквапланировании-4

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Полезные советы

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