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Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику

06 апреля 2020 11:16
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Обычно в автошколах не уделяют должного внимания техникам руления и то, чему учат, подходит только для вождения в спокойных городских условиях на небольшой скорости.

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику-1

Начнем с базового охвата руля. Если представить рулевое колесо в виде циферблата, то обычно у нас руки будут находиться на 10 и 14 часах. Помимо того, что это самый безопасный охват руля, который позволяет нам максимально поворачивать рулевое колесо, не отрывая обе руки, это еще и самая эргономичная поза.

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику-4

Вы можете встретить рекомендацию: держать руль снизу. Но если при условии посадки прямого сидения держать руки внизу, мы неизбежно начнем рано или поздно сутулиться, объем легких уменьшается и усталость наступает раньше, чем могла бы.  

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику-7

Большинство поворотов на скорости вы будете проходить, не отрывая рук от руля, т. е. поворачивая автомобиль всем корпусом. Не надо лишний раз перебирать руки на руле, потому что вы в таком случае теряете контакт с машиной и теряете, в какую же сторону у вас повернуты колеса.

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику-10

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику-13

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Полезные советы

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