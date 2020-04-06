Как правильно водить в экстремальных ситуациях? Показываем эффективную базовую технику

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Обычно в автошколах не уделяют должного внимания техникам руления и то, чему учат, подходит только для вождения в спокойных городских условиях на небольшой скорости.

Начнем с базового охвата руля. Если представить рулевое колесо в виде циферблата, то обычно у нас руки будут находиться на 10 и 14 часах. Помимо того, что это самый безопасный охват руля, который позволяет нам максимально поворачивать рулевое колесо, не отрывая обе руки, это еще и самая эргономичная поза.

Вы можете встретить рекомендацию: держать руль снизу. Но если при условии посадки прямого сидения держать руки внизу, мы неизбежно начнем рано или поздно сутулиться, объем легких уменьшается и усталость наступает раньше, чем могла бы.

Большинство поворотов на скорости вы будете проходить, не отрывая рук от руля, т. е. поворачивая автомобиль всем корпусом. Не надо лишний раз перебирать руки на руле, потому что вы в таком случае теряете контакт с машиной и теряете, в какую же сторону у вас повернуты колеса.