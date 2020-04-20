«Процедура занимает полчаса и позволяет убить все микробы». Как правильно дезинфицировать ваш автомобиль

Автовладельцы проводят за рулем немало времени, поэтому не стоит забывать, что ваш автомобиль тоже нуждается в уходе. В целях профилактики инфекционных заболеваний специалисты советуют регулярно дезинфицировать машину, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Жанна Виченковская, специалист по качеству:

Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на устранение опасных микробов, вирусов и инфекций. Таким образом, дезинфекция транспорта – это, прежде всего, эффективная профилактика инфекционных заболеваний.

В условиях коронавируса как никогда важно проводить дезинфекцию вашего транспортного средства. Чтобы произвести обработку машины, вам понадобится дезинфицирующее средство, тряпка на основе микрофибры и распылитель.

Начинаем нашу обработку с внешних элементов автомобиля. Обеззараживаем ручку багажника, лючок бака и ручки дверей.

Переходим к внутренней обработке автомобиля. Не забываем про ремень безопасности, руль, коробку переключения передач и приборную панель.

Также очень важно обработать дефлекторы, которые могут выдувать опасные бактерии.

Нужно помнить и про такие мелкие детали, как рычаги переключателей, ручку бардачка, подстаканники и другие важные элементы, ведь ими мы пользуемся постоянно. Если у вас есть детское кресло, обработайте и его. Раствор следует наносить аккуратно: спирт может повредить электронику и кнопки.

Жанна Виченковская:

Если вы не уверены, что сами сможете тщательно обработать свой автомобиль, то лучше обратиться к специалистам. На сегодня один из самых эффективных и безопасных методов – это химическая обработка с применением генератора холодного и горячего тумана. Она позволяет проникнуть во все труднодоступные места салона автомобиля. Сама процедура занимает полчаса и позволяет убить все микробы.