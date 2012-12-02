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Нетрезвый водитель BMW протаранил 2 автомобиля, один из которых - такси

02 декабря 2012 14:21
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Нетрезвый лихач в Минске устроил ДТП, протаранив сразу два автомобиля. Авария произошла 1 декабря поздно вечером на пересечении Игуменского тракта и улицы Прушинских. Очевидец аварии выложил запись с видео-регистратора в Интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль BMW врезался в двигавшийся впереди него Volkswagen. Последний от удара перевернуло на бок и отбросило на машину такси, которая в тот момент находилась на перекрестке.

Как выяснилось, за рулем BMW находился пьяный водитель. Автомобиль принадлежит не ему, а знакомым. Известно также, что в этой аварии пострадала пассажирка одного из автомобилей. С черепно-мозговой травмой лёгкой степени она была доставлена в больницу.

Аварии на белорусских дорогах по вине пьяных водителей не редкость. Так, в середине ноября пьяный водитель спровоцировал серьёзную аварию на перекрестке Одинцова – Лобанка. Решив развернуться, водитель не уступил дорогу встречной иномарке и на большой скорости врезался в неё. Оба участника ДТП с травмами отправлены в столичные клиники.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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