Водитель, лишенный прав за вождение в пьяном виде, стал причиной гибели человека в Минском районе

Новости Беларуси. Водитель, лишенный прав за управление авто в нетрезвом состоянии, стал причиной гибели человека. Вблизи Самохваловичей Минского района 32-летний мужчина на закруглении дороги не справился с управлением, машину на скользкой дороге выбросило в кювет.

В результате погиб пассажир авто – 44-летний минчанин. Виновник аварии с травмами – в больнице, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По версии автоинспекторов, причиной этого ДТП стало превышение скорости.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области произошло 6 крупных ДТП, двое людей погибли.