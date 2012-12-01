Студентка, которую сбил автомобиль возле общежития БГУ, скончалась

Новости Беларуси. Смертельный исход очередного ДТП с участием пешехода. Накануне поздно вечером в реанимации столичной больницы скорой помощи скончалась 17-летняя девушка, которую сбил автомобиль.

ДТП произошло 29 ноября неподалеку от филиала Белгосуниверситета в районе улицы Курчатова. Первокурсница БГУ вышла из автобуса на остановке общественного транспорта и собралась перейти дорогу. Водитель по неизвестным пока причинам не пропустил пешехода, в результате удара девушка получила серьезные травмы. Студентку госпитализировали.

Почти сутки девушка находилась в коме. Врачи провели сложнейшую операцию и до последнего боролись за ее жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.