В Лондоне автомобиль на скорости врезался в толпу

Новости Великобритании. Несколько человек госпитализированы на северо-западе британской столицы в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов. Инцидент произошёл у мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В машине находились трое молодых людей и девушка. По данным полиции, перед происшествием у них завязался конфликт с посетителями исламского центра. По факту преступления на почве ненависти возбуждено уголовное дело. С терроризмом инцидент не связывают.