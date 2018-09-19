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В Лондоне автомобиль на скорости врезался в толпу

19 сентября 2018 11:18
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Новости Великобритании. Несколько человек госпитализированы на северо-западе британской столицы в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов. Инцидент произошёл у мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Лондоне автомобиль на скорости врезался в толпу-1

В машине находились трое молодых людей и девушка. По данным полиции, перед происшествием у них завязался конфликт с посетителями исламского центра. По факту преступления на почве ненависти возбуждено уголовное дело. С терроризмом инцидент не связывают.

# Несчастный случай # Фотофакт

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