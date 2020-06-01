«Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё нужно помнить для безопасного вождения

У нас есть несколько улиц, которые можно пересекать на велосипеде. Водители, которые поворачивают, очень часто не видят этого. Нужно ли как-то к этому привлекать внимание?

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Вы затронули очень хорошую тему. В настоящий момент это очень частая ситуация, когда пешеходу горит разрешающий сигнал светофора, и водитель в этот момент может осуществлять поворот. У нас было такое ДТП недалеко от Стелы, там у нас организован велопереезд. Велосипедист двигался по велопереезду, и был совершен наезд водителем, который поворачивал направо. Поэтому необходимо еще раз напомнить о том, что такие ситуации есть. И в этой ситуации все водители должны помнить о том, что не всегда велосипедист обязан спешиваться, а велосипедист должен помнить о том, что не всегда он может не спешиваться.