«Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё нужно помнить для безопасного вождения

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома – Александра Попова и официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швабович.
«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми
У нас есть несколько улиц, которые можно пересекать на велосипеде. Водители, которые поворачивают, очень часто не видят этого. Нужно ли как-то к этому привлекать внимание?
Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Вы затронули очень хорошую тему. В настоящий момент это очень частая ситуация, когда пешеходу горит разрешающий сигнал светофора, и водитель в этот момент может осуществлять поворот. У нас было такое ДТП недалеко от Стелы, там у нас организован велопереезд. Велосипедист двигался по велопереезду, и был совершен наезд водителем, который поворачивал направо. Поэтому необходимо еще раз напомнить о том, что такие ситуации есть. И в этой ситуации все водители должны помнить о том, что не всегда велосипедист обязан спешиваться, а велосипедист должен помнить о том, что не всегда он может не спешиваться.
Что сейчас «вложить» в головы родителям, чтобы это они передали своим детям?
Александра Попова:
Необходимо сопровождать своего ребенка на велопрогулке, обозначить ему те маршруты, по которым будет осуществляться движение, напомнить о правилах пересечения проезжей части. О том, что движение нужно осуществлять по велосипедным дорожкам, в случае если отсутствуют, тогда пешеходная, тротуар. Мы очень позитивно относимся к развитию велодвижения у нас в столице и всячески это поддерживаем.