«Эти советы помогут вам в экстремальных ситуациях». Как тренировать контраварийное вождение

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Знаете ли вы, что некоторые элементы контраварийной подготовки можно тренировать на дорогах общего пользования? Мы поделимся некоторыми секретами.

Человек управляет собой с помощью глаз, он направляет свое тело с помощью глаз, все то же самое остается и в машине. Если в экстремальной ситуации человек куда-то просто смотрит, ну, он куда-то и попадет. Если в экстремальной ситуации человек смотрит именно на препятствие, он и врежется. Если же он смотрит на асфальт, на дорогу, он останется на дороге. Поэтому при всех поворотах, при всех разворотах, при перестроении смотрите максимально далеко в ту точку, в которую вы хотите попасть, и едьте туда. Это будет, естественно, не только лобовое стекло, это будет полностью вся машина, все ее остекление. Например, при развороте нужно смотреть в заднее пассажирское окно.

Следующая тренировка – мелкая моторика ступни. Для этого можно пробовать ехать, держа ровные обороты на тахометре. И что еще сложнее – это держать ровную скорость на спидометре, а это, получается, нужно делать еще и с учетом разных подъемов и спусков.

И для самых продвинутых – можно научиться останавливаться так, чтобы в конце не было ни малейшего кивка автомобиля, чтобы никто не заметил, что автомобиль сейчас стал. Это прямо филигранное владение своей ногой. Каждый раз, когда вы паркуетесь, вы можете тренировать правильные перехваты руля.