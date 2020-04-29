Что грозит таксисту, который работает незаконно

Плафон, таксометр и желтые номера, казалось бы, что еще нужно, чтобы называться такси. И если раньше перевозчик должен был получить лицензию, то сегодня это необязательно. Однако автолюбители все равно умудряются нарушить установленный порядок. Как таксовать по закону, расскажут специалисты. Екатерина Дыленок, заместитель начальника управления оперативных мероприятий инспекции МНС РБ по г. Минску:

До начала осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере перевозки пассажиров автомобилями такси необходимо быть зарегистрированным в качестве субъекта предпринимательской деятельности, т. е. юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы будем осуществлять деятельность без регистрации, к нам может быть применена административная ответственность по пункту 1.1 статьи 12.7 до 100 базовых величин с конфискацией. Труженики сферы частного извоза обязаны направлять отчеты в налоговые органы не позднее 20 числа следующего за отчетным кварталом. А если у таксиста заключен договор с диспетчерской службой или любым другим агрегатором по заказу автомобиля, то такой отчет сервисная служба подаст самостоятельно. Александр Костюкевич:

Мы должны четко отражать объемы получаемой выручки. Если будет уклонение от уплаты налогов, мы можем быть привлечены по статье 13.6. На ИП ограничение не менее двух базовых величин, на организацию – не менее 10 базовых величин.

Есть два варианта зарабатывать за рулем: «таксовать» самостоятельно или уйти под крыло крупной организации. Однако в обоих случаях автомобиль должен быть оснащен необходимым кассовым оборудованием. Екатерина Дыленок:

Для обеспечения возможности пассажиру расчета за оказанную услугу банковской платежной карточкой в автомобилях такси должен быть установлен платежный терминал.

Оплатить услуги такси наличными или банковской картой? Право выбора остается за потребителем. Перевозчик обязан обеспечить такую возможность и выдать чек. Александр Костюкевич:

Который будет подтверждать, что денежные средства правильно оприходованы. Если же организация, работники, индивидуальные предприниматели это требование нарушают, они могут быть привлечены к административной ответственности по части первой статьи 12.18, на индивидуальных предпринимателей – от 5 до 50 базовых величин, а на организации – до 100 базовых величин.