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«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить

14 мая 2020 08:50
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Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Казалось бы, что проще, чем затормозить на автомобиле?! Но в этом тоже есть свои нюансы, которые влияют на безопасность и экономичность. О них мы сейчас вам и расскажем.

«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить -1

Перед тем, как тормозить, посмотрите обязательно в салонное зеркало, убедитесь в том, что сзади держат дистанцию, лучше пропустить свой поворот, чем попасть в аварию.

«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить -4

Не держите педаль газа до последнего, а потом сразу тормоз. Как только увидели впереди стоп-сигналы или красный сигнал светофора, отпускайте педаль газа, пусть машина тормозит двигателем, и потом уже в конце добавляйте тормоз.

«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить -7

Соблюдайте дистанцию не только при движении, но и в торможении. Следите за тем, чтобы она не сокращалась слишком резко и обязательно в конце оставляйте кусочек пути, который вы будете просто докатываться медленно и не спеша. Этот отрезок – страховка на то, что вы неправильно могли оценить расстояние или качество покрытия дороги.

«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить -10

Избегайте затяжных торможений, они могут привести к перегреву тормозной системы.

Плавное торможение – это не только залог вашей безопасности, но и комфорт ваших пассажиров, их не будет укачивать.

«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить -13

Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля до 0 км/ч. Чем плавнее будет проходить этот момент, тем меньше будет расходоваться резина и колодки. Берегите себя и свой автомобиль!

# Автомобили # авто # Мария Вашкевич # Фотофакт # Полезные советы

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