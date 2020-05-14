«Больше всего энергии расходуется на полную остановку автомобиля». Как экономично и безопасно тормозить

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Казалось бы, что проще, чем затормозить на автомобиле?! Но в этом тоже есть свои нюансы, которые влияют на безопасность и экономичность. О них мы сейчас вам и расскажем.

Перед тем, как тормозить, посмотрите обязательно в салонное зеркало, убедитесь в том, что сзади держат дистанцию, лучше пропустить свой поворот, чем попасть в аварию.

Не держите педаль газа до последнего, а потом сразу тормоз. Как только увидели впереди стоп-сигналы или красный сигнал светофора, отпускайте педаль газа, пусть машина тормозит двигателем, и потом уже в конце добавляйте тормоз.

Соблюдайте дистанцию не только при движении, но и в торможении. Следите за тем, чтобы она не сокращалась слишком резко и обязательно в конце оставляйте кусочек пути, который вы будете просто докатываться медленно и не спеша. Этот отрезок – страховка на то, что вы неправильно могли оценить расстояние или качество покрытия дороги.

Избегайте затяжных торможений, они могут привести к перегреву тормозной системы. Плавное торможение – это не только залог вашей безопасности, но и комфорт ваших пассажиров, их не будет укачивать.