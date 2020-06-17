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«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?

17 июня 2020 08:42
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Камень из-под колес – ситуация неприятная, но распространенная. Как минимум – трещина на стекле, максимум – внезапность ситуации может спровоцировать крупное ДТП. Самое обидное, что в подобном инциденте никто не будет виноват.

«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?-1

Александр Костюкевич, юрист:
Согласно 530-му Указу Президента «Положение о страховой деятельности», в данном случае если какой-то предмет выпадает из-под колеса, то страховому возмещению такие случаи по обязательному страхованию не подлежат.

«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?-4

Кто заплатит за разбитое стекло? Оказывается, виновником в ДТП может стать дорожная служба. Но это лишь тогда, если на дороге ведутся ремонтные работы и нет предупреждающих знаков. Но таких случаев судебная практика не помнит уже давно. Единственный вариант – доказывать вину соседа по потоку.

Александр Костюкевич:
По правилам: останавливаемся в полосе движения, выставляем знак аварийной остановки, вызываем сотрудников ГАИ и фиксируем ДТП. Потом мы понимаем, что страховым случаем это не является, обращаемся с претензией к виновнику. Шанс и вероятность взыскания ущерба возможен. Мы должны помнить, что в суде мы должны доказать, что именно это транспортное средство совершило опережение, если у нас есть регистратор и свидетели.

«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?-7

Однозначнее и понятнее будет ситуация, если камень сорвался с грузового автомобиля, перевозившего щебень, кирпич или что-то подобное. Водитель грузовика будет признан виновным, потому как нарушил правила перевозки грузов. Впрочем, взыскать деньги на реновацию автомобиля можно будет и по договору обязательного страхования.

Александр Костюкевич:
До 2019 года не являлся страховым случаем – выпадение груза из транспортного средства. С 2019 года выпадение груза из транспортного средства уже является страховым случаем.

«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?-10

Такие ситуации – еще один повод задуматься о культуре вождения, ведь на месте виновника в любой момент можем оказаться и мы, если предусмотрительность перестанет быть для нас главным фактором при управлении авто.

# Консультация юриста # авто # Александр Костюкевич # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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