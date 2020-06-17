«Страховому возмещению такие случаи не подлежат». Кто заплатит за разбитое стекло авто?

Камень из-под колес – ситуация неприятная, но распространенная. Как минимум – трещина на стекле, максимум – внезапность ситуации может спровоцировать крупное ДТП. Самое обидное, что в подобном инциденте никто не будет виноват.

Александр Костюкевич, юрист: Согласно 530-му Указу Президента «Положение о страховой деятельности», в данном случае если какой-то предмет выпадает из-под колеса, то страховому возмещению такие случаи по обязательному страхованию не подлежат.

Кто заплатит за разбитое стекло? Оказывается, виновником в ДТП может стать дорожная служба. Но это лишь тогда, если на дороге ведутся ремонтные работы и нет предупреждающих знаков. Но таких случаев судебная практика не помнит уже давно. Единственный вариант – доказывать вину соседа по потоку.

Александр Костюкевич:

По правилам: останавливаемся в полосе движения, выставляем знак аварийной остановки, вызываем сотрудников ГАИ и фиксируем ДТП. Потом мы понимаем, что страховым случаем это не является, обращаемся с претензией к виновнику. Шанс и вероятность взыскания ущерба возможен. Мы должны помнить, что в суде мы должны доказать, что именно это транспортное средство совершило опережение, если у нас есть регистратор и свидетели.