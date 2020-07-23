Зелёные номера выдают владельцам электромобилей с 1 июля. Как их получить

Диана Лещенко, корреспондент:

Экологичный транспорт – это новый мировой тренд, который добрался и до Беларуси. Сначала в тренде были электросамокаты, гироскутеры, теперь в топе – электромобили.

Отличить экомобиль достаточно просто – с 1 июля владельцы экологичных машин получают зеленые номера. Процесс выдачи достаточно прост – необходимо лишь обратиться в ГАИ. Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Данные регистрационные знаки можно получить в подразделениях регистрации УГАИ ГУВД Мингорисполкома по заявительному принципу, т. е. подается заявление и далее после оплаты назначают время для того, чтобы получить регистрационные знаки в отделе.

Выделение номеров экомобилей другим цветом – международная практика. В Европе – это зеленые номера, а в Корее – синие. Такие меры нужны для закрепления новых привилегий для электромобилей, среди них – бесплатная парковка до 2026 года, освобождение от уплаты налога, возможность передвигаться по полосам общественного транспорта. Александра Попова:

Владельцы указанных транспортных средств электрокаров могут продолжать движение с ранее полученными регистрационными знаками, т. е. с тем знаками, на которых буквенные и цифровые обозначения нанесены черным цветом. Это не является правонарушением.

Самый первый зеленый номер получила машина дилерского центра «Geely». Пока белорусско-китайский электрокар представлен в четырех моделях, чтобы изучить спрос на отечественном рынке. Павел Садовников, генеральный директор ООО «Лакшери моторс плюс»:

В данной моделе есть два режима: спорт и комфорт. При включении спортивного режима автомобиль набирает мощность и, соответственно, ведет себя немножко агрессивнее, чем на обычном режиме «комфорт».

За последние полгода количество электромобилей в Беларуси выросло практически вдвое. Сейчас «зеленых» машин в стране около полутысячи. Дальше – больше. Александра Попова:

Ежедневно поступают заявления от граждан о получении регистрационных знаков, и в конце текущего месяца мы уже подобьем какую-то статистику.

Самое важное для электрокара – это зарядка. И хотя направление с экомобилями только-только начало развиваться в Беларуси – уже все необходимое для полноценного передвижения на современном транспорте есть. Павел Садовников:

В наших моделях присутствуют две возможности подзарядки автомобилей: от экспресс-зарядки, также можно подзарядить от обычной розетки 220. Приезжая домой, ставим на подзарядку. За ночь 25% от батареи от 220 можно этот автомобиль подзарядить.