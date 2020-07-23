Зелёные номера выдают владельцам электромобилей с 1 июля. Как их получить

Диана Лещенко, корреспондент:
Экологичный транспорт – это новый мировой тренд, который добрался и до Беларуси. Сначала в тренде были электросамокаты, гироскутеры, теперь в топе – электромобили.
Диана Лещенко, корреспондент:
Экологичный транспорт – это новый мировой тренд, который добрался и до Беларуси. Сначала в тренде были электросамокаты, гироскутеры, теперь в топе – электромобили.
Отличить экомобиль достаточно просто – с 1 июля владельцы экологичных машин получают зеленые номера. Процесс выдачи достаточно прост – необходимо лишь обратиться в ГАИ.
Александра Попова, официальный представитель УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данные регистрационные знаки можно получить в подразделениях регистрации УГАИ ГУВД Мингорисполкома по заявительному принципу, т. е. подается заявление и далее после оплаты назначают время для того, чтобы получить регистрационные знаки в отделе.
Выделение номеров экомобилей другим цветом – международная практика. В Европе – это зеленые номера, а в Корее – синие. Такие меры нужны для закрепления новых привилегий для электромобилей, среди них – бесплатная парковка до 2026 года, освобождение от уплаты налога, возможность передвигаться по полосам общественного транспорта.
Александра Попова:
Владельцы указанных транспортных средств электрокаров могут продолжать движение с ранее полученными регистрационными знаками, т. е. с тем знаками, на которых буквенные и цифровые обозначения нанесены черным цветом. Это не является правонарушением.
Самый первый зеленый номер получила машина дилерского центра «Geely». Пока белорусско-китайский электрокар представлен в четырех моделях, чтобы изучить спрос на отечественном рынке.
Павел Садовников, генеральный директор ООО «Лакшери моторс плюс»:
В данной моделе есть два режима: спорт и комфорт. При включении спортивного режима автомобиль набирает мощность и, соответственно, ведет себя немножко агрессивнее, чем на обычном режиме «комфорт».
За последние полгода количество электромобилей в Беларуси выросло практически вдвое. Сейчас «зеленых» машин в стране около полутысячи. Дальше – больше.
Александра Попова:
Ежедневно поступают заявления от граждан о получении регистрационных знаков, и в конце текущего месяца мы уже подобьем какую-то статистику.
Самое важное для электрокара – это зарядка. И хотя направление с экомобилями только-только начало развиваться в Беларуси – уже все необходимое для полноценного передвижения на современном транспорте есть.
Павел Садовников:
В наших моделях присутствуют две возможности подзарядки автомобилей: от экспресс-зарядки, также можно подзарядить от обычной розетки 220. Приезжая домой, ставим на подзарядку. За ночь 25% от батареи от 220 можно этот автомобиль подзарядить.
Протестировать современный транспорт может каждый желающий – для этого необходимо лишь обратиться в дилерский центр и записаться на тест-драйв.
Павел Садовников:
В нашем городе я вижу, что на электромобили, действительно, очень большой спрос. Это приятно, это нас радует. И я могу сказать с уверенностью, что эти автомобили займут довольно неплохую нишу в нашей стране. Наш народ довольно модный, современный, им тоже нравится идти в ногу со временем.
«Чистый» транспорт уверенно заполняет дорожные полосы, что полезно для городской среды, ведь такие машины не загрязняют воздух выхлопными газами. Можно с уверенностью сказать, за электромобилями – будущее, которое уже наступило в Беларуси.