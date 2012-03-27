Микроавтобус с сотрудниками МЧС столкнулся с МАЗом под Мозырем. 3 человека погибли, 5 – ранены

Новости Беларуси. Гомельские правоохранители выясняют причины крупной аварии, которая произошла сегодня под Мозырем. Микроавтобус с сотрудниками МЧС вынесло на встречную полосу. На полной скорости в него врезался МАЗ с полуприцепом. Двое инспекторов госпожарнадзора скончались на месте, один позже в больнице. Трое с серьезными ранениями сейчас под наблюдением врачей. Еще у двоих – легкие травмы.

В МЧС подтвердили, что микроавтобус, в котором находились восемь человек, выехал по служебному заданию. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.