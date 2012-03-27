На 51-м км МКАД утром 27 марта произошли сразу 3 аварии. Пострадали 5 автомобилей

Новости Беларуси, Минск. В сложных погодных условиях чаще всего происходят столкновения и заносы. На 51-м километре Минской кольцевой сегодня утром произошли сразу три аварии. Пострадали пять автомобилей.

Основная причина – нарушение скоростного режима и дистанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гуща, инспектор ДПС ГАИ Советского района Минска:

Вопрос в том, что водители всегда должны учитывать все метеорологические условия. В правилах так и написано: водитель должен соблюдать такую скорость, чтобы даже в результате возникновения внезапного препятствия, он смог до препятствия остановиться. А раз выпал снег, значит скользкая дорога. Будьте добры, снижайте скорость, ведь это ваша безопасность.