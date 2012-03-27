Забастовка польских перевозчиков в пункте пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе. Причины и последствия

Новости Беларуси

27 марта. Выпуск новостей в 19.30

В пункте пропуска «Брузги» возникла многокилометровая пробка. Причина такой ситуации – в стихийной забастовке польских перевозчиков. Они недовольны работой своих таможенных и пограничных служб. В качестве протеста водители-дальнобойщики перекрыли подъездные пути к пункту пропуска на польской территории. В результате – сотни фур и легковых автомобилей скопились по обе стороны границы. Чтобы исправить ситуацию, белорусские пограничники и таможенники перешли на усиленный режим работы.

Движение автомобилей в пункте пропуска «Брузги» на польско-белорусской границе стало замедляться примерно после полуночи. И уже к двум часам поток грузовиков с соседней территории полностью остановился. Своим белорусским коллегам польские пограничные службы объяснили причину просто.

Вячеслав Лещинский, начальник отделения пограничного контроля «Брузги» Гродненской пограничной группы:

Заблокированы подъездные пути к пункту пропуска на сопредельной стороне «Брузги-Кузница». Заблокирован пункт пропуска польскими перевозчиками. Сопредельная сторона не имеет возможности оформлять грузовые транспортные средства как на въезд в Республику Беларусь, так и на выезд из Республики Беларусь.

Причину стачки польских дальнобойщиков белорусской стороне официально никто не сообщил. Последний водитель фуры, который успел ночью въехать на территорию Беларуси, рассказал, что польские коллеги не довольны работой своих таможенных и пограничных служб.

Дальнобойщик:

По рации слышал, ещё стоя в польском терминале, говорили ребята, что поляки собрались и пошли ругаться с цельником. О чём они разговаривали я не слышал. Сказали, что будут перекрывать дорогу. Что медленно работают. А какая служба медленно работает я не знаю.

Чтобы избежать транспортного коллапса, все белорусские службы в пункте пропуска «Брузги» перешли на усиленный режим работы. Подъезжающий транспорт старались перенаправить на другие погранпереходы.

Александр Пихун, начальник таможенного пункта пропуска «Брузги» Гродненской региональной таможни:

Нами организовано информирование перевозчиков о сложившейся ситуации на территории Республики Польша с той целью, чтобы они могли выбирать иные пункты пропуска до разрешения ситуации. Мы готовы оформить больше сегодня транспортных средств, чем предусмотрено пропускной способностью.

Водители, простоявшие почти сутки в очереди, поведение своих польских коллег, мягко говоря, не одобряют. У всех нарушены сроки поставки товаров, сорваны контракты.

Дальнобойщики:

На границу приехал в полтретьего и до сих пор стоим. Я должен быть завтра утром уже в Берлине, у меня там загрузка. А тут мне до Берлина ещё шуровать и шуровать.

Говорят, что поляки там не работают и они перекрыли дорогу.

Завтра утром должен быть в Германии. А всё уже – не получилось

Из-за стихийной забастовки польских перевозчиков пострадали не только дальнобойщики, но и простые граждане. Многим пришлось даже отказаться от поездки за границу.

Автовладелец:

Простояли мы два часа и не сдвинулись. Наши хорошо работают - пропустили нас. А на этой стометровке, на выезде к полякам, мы застряли.

Транспортный коллапс в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе завершился. В два часа дня первые грузовые автомобили пересекли государственную границу и отправились на оформление уже на белорусской территории.

Но чтобы полностью исправить ситуацию с пробками на белорусско-польской границе, понадобятся не одни сутки. Всё это время сотрудники таможни и пограничной службы будут работать в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 марта. Выпуск новостей в 16.30

Дальнобойщики разблокировали терминал и акция протеста, которая началась ночью и длилась до обеда, прекращена. Водители были недовольны медленным оформлением автомобилей в терминалах на границе.

27 марта. Выпуск новостей в 13.30

Минувшей ночью оказался заблокирован пункт пропуска «Кузница-Брузги» на польско-белорусской границе. Ситуация произошла стихийно. По информации польской стороны, перевозчики против изменений работы непосредственно в терминале. Они хотят въехать в пункт пропуска, оформиться и сразу же уехать, как это происходит на белорусской стороне. Но сотрудники польской таможни оформляют машины секторами, пока не соберут целую колонну. Перевозчики же требуют поставить всех в единую очередь.

В первой половине дня ситуация была сложной. Выезда в Польшу ожидали порядка 100 автомобилей, на въезд скопилось около полутысячи. Сейчас на польской стороне активно идут переговоры с перевозчиками, ситуация в ближайшее время должна разрешиться.

Госпогранкомитет Беларуси отслеживает ситуацию и рекомендует водителям грузовиков использовать другие пункты пропуска. Так, около 30 водителей фур уже взяли курс на «Берестовицу». Движение легковых автомобилей и автобусов идет в штатном режиме. Каких-либо претензий к таможенному оформлению в пункте пропуска «Брузги» не поступало.

27 марта. Выпуск новостей в 10.30

В настоящее время движения грузовых автомобилей на польско-белорусской границе в пункте пропуска «Кузница-Брузги» нет ни в одну сторону. Выезда в Польшу ожидают порядка 50 автомобилей, на въезд скопилось около полутысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет Беларуси отслеживает ситуацию и рекомендует водителям грузовиков использовать другие пункты пропуска. По информации польской стороны, перевозчики выступают за движение в единой очереди. Они против изменения технологии непосредственно в терминале после завершения оформления.

И, как сообщили белорусские таможенники, движение будет восстановлено с 13 часов.