Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр
17 дней остается до грандиозного события, которым живет столица последние несколько месяцев. Минск во время II Европейских игр примет более 50 тысяч гостей. Сейчас идут последние приготовления к большому празднику. 10 дней город будет жить в совершенно ином ритме. В первую очередь, изменения затронули транспортное сообщение.
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Александра Попова, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Обращаем ваше внимание, что в настоящее время запрещены повороты налево на пять столичных улиц: с проспекта Дзержинского, улица Щорса, Есенина, Уманская, Голубева и Хмелевского. В дни проведения велогонок будет ограничено движение на значительной части столичных улиц.
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На дорогах столицы даже появилась специальная транспортная разметка.
Благодаря ей спортсмены и болельщики смогут оперативнее добираться до мест соревнований. Изменения в движении коснулись проспекта Победителей, Дзержинского и Немиги.
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Александр Ковшер, начальник управления по транспортному обеспечению фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Нанесена символика игр: «Минск-2019». В самом центре города на улице Городской Вал будет функционировать транспортный хаб. На этом хабе установлены пять остановочных пунктов, которые после окончания мероприятия останутся городу в качестве наследия.
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Для бесперебойной доставки на площадки аккредитованных участников мульфорума уже закуплено 205 новеньких МАЗов. Важным приобретением стал и электромобиль. А волонтеры Европейских игр смогут воспользоваться специальными льготами.
Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игра 2019 года»:
Волонтеры получают свои аккредитационные карты. Для них это определенный сервис, по этим картам ребята могут передвигаться бесплатно в общественном транспорте нашего города. Это большой подарок всем волонтерам II Европейских игр.
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