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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр

04 июня 2019 08:34
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17 дней остается до грандиозного события, которым живет столица последние несколько месяцев. Минск во время II Европейских игр примет более 50 тысяч гостей. Сейчас идут последние приготовления к большому празднику. 10 дней город будет жить в совершенно ином ритме. В первую очередь, изменения затронули транспортное сообщение.   

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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -1

Александра Попова, начальник пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Обращаем ваше внимание, что в настоящее время запрещены повороты налево на пять столичных улиц: с проспекта Дзержинского, улица Щорса, Есенина, Уманская, Голубева и Хмелевского. В дни проведения велогонок будет ограничено движение на значительной части столичных улиц.   

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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -4

На дорогах столицы даже появилась специальная транспортная разметка.

Благодаря ей спортсмены и болельщики смогут оперативнее добираться до мест соревнований. Изменения в движении коснулись проспекта Победителей, Дзержинского и Немиги.     

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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -7

Александр Ковшер, начальник управления по транспортному обеспечению фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Нанесена символика игр: «Минск-2019». В самом центре города на улице Городской Вал будет функционировать транспортный хаб. На этом хабе установлены пять остановочных пунктов, которые после окончания мероприятия останутся городу в качестве наследия.    

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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -10

Для бесперебойной доставки на площадки аккредитованных участников мульфорума уже закуплено 205 новеньких МАЗов. Важным приобретением стал и электромобиль. А волонтеры Европейских игр смогут воспользоваться специальными льготами.   

Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -13

Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -15

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами фонда «Дирекция II Европейских игра 2019 года»:
Волонтеры получают свои аккредитационные карты. Для них это определенный сервис, по этим картам ребята могут передвигаться бесплатно в общественном транспорте нашего города. Это большой подарок всем волонтерам II Европейских игр.   

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Какие изменения затронут транспортное сообщение в Минске во время II Европейских игр -18

Приняв эстафету Европейских игр от Азербайджана, Беларусь подошла к подготовке с максимальной ответственностью. Несколько последних лет к большому старту готовились все городские структуры.    

# Европейские игры # авто # Александра Попова # Надежда Анисовец # Фотофакт # транспорт

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