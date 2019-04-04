Прямой эфир

Что изменится в работе транспорта в Минске во время II Европейских игр: «Не обойдётся без неудобств»

04 апреля 2019 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Будут ли изменения в работе транспорта на период проведения II Европейских игр, узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Будет увеличено количество транспорта, дабы уменьшить интервалы. Не обойдётся и без неудобств, к сожалению, которые будут на протяжении нескольких дней. Прежде всего, это связано с велоспортом, шоссейными гонками, которые будут проходить непосредственно на улицах города. Это будут как тестовые соревнования, которые будут проходить в середине мая, так и во время II Европейских игр, поэтому определённые неудобства для жителей будут. В одни из пиковых дней только количество городских маршрутов, которые изменяются, будет порядка двух тысяч. Мы готовимся к тому, чтобы активно информировать об этом минчан. Будет большая кампания в этом плане для того, чтобы мы заранее всех предупредили и чтобы люди не опоздали на работу, какие-то свои планы заранее смогли скорректировать, чтобы добраться из одной точки в другую.

Что изменится в работе транспорта в Минске во время II Европейских игр: «Не обойдётся без неудобств»-1

# Европейские игры # авто # Артем Цуран # Фотофакт # Игры

Другие новости рубрики

Все новости
Права на «автомате»: какие изменения в порядок сдачи на автомобильные права предложило МВД
03 апреля 2019 10:07

Права на «автомате»: какие изменения в порядок сдачи на автомобильные права предложило МВД

Показываем электробусы нового поколения, которые начнут ездить в Минске
02 апреля 2019 11:54

Показываем электробусы нового поколения, которые начнут ездить в Минске

«В наземном исполнении, эстакадном, может, некий гибрид?» Какой будет первая линия скоростного трамвая в Минске и где они появятся ещё
02 апреля 2019 08:07

«В наземном исполнении, эстакадном, может, некий гибрид?» Какой будет первая линия скоростного трамвая в Минске и где они появятся ещё