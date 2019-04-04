Что изменится в работе транспорта в Минске во время II Европейских игр: «Не обойдётся без неудобств»

Будут ли изменения в работе транспорта на период проведения II Европейских игр, узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Будет увеличено количество транспорта, дабы уменьшить интервалы. Не обойдётся и без неудобств, к сожалению, которые будут на протяжении нескольких дней. Прежде всего, это связано с велоспортом, шоссейными гонками, которые будут проходить непосредственно на улицах города. Это будут как тестовые соревнования, которые будут проходить в середине мая, так и во время II Европейских игр, поэтому определённые неудобства для жителей будут. В одни из пиковых дней только количество городских маршрутов, которые изменяются, будет порядка двух тысяч. Мы готовимся к тому, чтобы активно информировать об этом минчан. Будет большая кампания в этом плане для того, чтобы мы заранее всех предупредили и чтобы люди не опоздали на работу, какие-то свои планы заранее смогли скорректировать, чтобы добраться из одной точки в другую.