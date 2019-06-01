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«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм

01 июня 2019 20:21
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Новости Беларуси. В Заславле в эти дни проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В 2019 году он носит статус тестовых ко II Европейским играм, которые стартуют в Минске уже 21 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-1

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-3

В эти же даты в Дуйсбурге проходит второй этап Кубка мира, однако лидеры нашей команды на этот старт не отправились. Все лучшие сегодня в Заславле, потому что победители соревнований получат возможность представить страну на II Европейских играх. Путевку на мультифорум завоевала лидер нашей сборной – Ольга Худенко.

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-6

Ольга Худенко, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
То, что конкуренция огромная, это очень круто. Всегда в конкуренции зарождается результат. Очень приятно, что мы с моей напарницей заняли 1, 2 места. Это значит, что у нас будет достойный экипаж командный.

Сейчас по каналу везде висят плакаты, куча волонтеров, охрана… Уже ощущается эта атмосфера праздничная. Я думаю, нашим гостям понравится у нас.

Напомним, что гребля на байдарках и каноэ будет представлена на II Европейских играх. 25-27 июня лучшие гребцы континента в Заславле разыграют медали мультиформа.

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-9

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-11

«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм-13

# Европейские игры # Ольга Худенко # Фотофакт

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