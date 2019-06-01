«В конкуренции зарождается результат». Ольга Худенко о тестовых соревнованиях по гребле ко II Европейским играм

Новости Беларуси. В Заславле в эти дни проходит чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. В 2019 году он носит статус тестовых ко II Европейским играм, которые стартуют в Минске уже 21 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти же даты в Дуйсбурге проходит второй этап Кубка мира, однако лидеры нашей команды на этот старт не отправились. Все лучшие сегодня в Заславле, потому что победители соревнований получат возможность представить страну на II Европейских играх. Путевку на мультифорум завоевала лидер нашей сборной – Ольга Худенко.

Ольга Худенко, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

То, что конкуренция огромная, это очень круто. Всегда в конкуренции зарождается результат. Очень приятно, что мы с моей напарницей заняли 1, 2 места. Это значит, что у нас будет достойный экипаж командный.

Сейчас по каналу везде висят плакаты, куча волонтеров, охрана… Уже ощущается эта атмосфера праздничная. Я думаю, нашим гостям понравится у нас.

Напомним, что гребля на байдарках и каноэ будет представлена на II Европейских играх. 25-27 июня лучшие гребцы континента в Заславле разыграют медали мультиформа.