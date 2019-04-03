Права на «автомате»: какие изменения в порядок сдачи на автомобильные права предложило МВД

В 2011 году в Республике Беларусь были введены в обращение водительские удостоверения нового образца. Эти права имеют международный формат и могут быть использованы в любой из 78 стран, подписавших Венскую конвенцию в 1968 году.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Республики Беларусь:

Есть страны, которые не участвовали в этой конвенции, соответственно, на территории этих стран требуют водительские удостоверения международного образца. И, в принципе, МВД стало инициатором того, что можно было бы выдавать такие удостоверения. То есть те, которые выдаются сейчас – они остаются.

В свое время МВД стало инициатором изменений, предусматривающих сдачу экзамена и предоставления права управления транспортным средством на коробке-автомат. Если предложение будет принято, будущие водители смогут сдать экзамен в ГАИ с автоматической трансмиссией после прохождения специальной подготовки.

Станислав Соловей:

Предполагается, что если человек изъявит желание сдавать именно на таком автомобиле экзамен, то ему будет выдано водительское удостоверение, где будет соответствующая отметка, что этот человек сможет управлять автомобилем, только на котором установлена коробка-автомат.

Николай Уласович только готовится получить водительское удостоверение. Учится по классике – на механике. Однако уверен: шанс избежать обучения на авто с механической коробкой передач придётся по душе многим белорусам. Николай Уласович, курсант УП «Республиканский спортивно-технический комплекс» ДОСААФ:

У каждого различные способности. Кто-то может привыкнуть к коробке-механике, кто-то не может. Мне кажется, девушкам будет привычнее и легче на автомате. Ну, а мужчины должны приспосабливаться и к тому, и к другому.