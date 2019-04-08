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Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?

08 апреля 2019 08:04
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Чудо техники на двух колёсах. Вот уже который год вслед за первым весенним солнцем на дорогах появляется странный транспорт. Вейкборды, моноциклы и практически любые виды городских средств передвижения с приставкой «электро».

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-1

Однако тренд этого сезона – самокаты. С помощью мотора, они, наконец-то, оправдали своё название и, так сказать, вышли в массы. В отличие от старых пластин с двумя колёсами, эта конструкция в буквальном смысле возит человека. Настоящее торжество технологий.

Олег Рексть, специалист по работе с клиентами компании по аренде и прокату электротранспорта:
В электросамокате стоит передний электромотор, есть курок газа, тормоз есть заднедисковый. Во многих моделях можно и крылом притормаживать.

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-4

В последнее время на рынке появилось с десяток новых производителей. И если принцип действия самокатов не меняется с давних времен, то набор опций обновляется постоянно.

Олег Рексть:
Самая простая модель будет с маленькой батареей, запаса хода будет на 20 км, максимальная скорость будет около 20 км/ч. Чем модель дороже, тем будут добавляться какие-то функции, такие, как амортизаторы, надувные колеса, велокомпьютер. Есть приложение, через которое можно регулировать настройки электросамоката.

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-7

Весит такая техника около 13 кг, у неё нет выхлопных газов и вредных выбросов. Её не нужно ставить на учет в ГАИ. Кроме того, электросамокаты никогда не стоят в пробках. Если раньше ими интересовались исключительно подростки, то сегодня этот транспорт присматривают и представители старшего поколения. Кроме удовольствия от езды, у них есть вполне конкретные требования к маленькому перевозчику.

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-10

Обратная сторона медали – ценник в 500 рублей и это минимум. Впрочем, чтобы убедиться в необходимости покупки и развеять все сомнения, можно арендовать понравившуюся модель на день.

Денис Мамонько, руководитель компании по аренде и прокату электротранспорта:
Человек хочет купить какую-то модель и он может взять напрокат, покататься, посмотреть, что ему больше нравится и потом уже определиться с выбором. Но зачастую люди берут на прокат на выходные. Покататься по велодорожкам, по паркам.

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-13

Мобильность, компактность, экологичность и минимум форс-мажоров – вот основные достоинства городского лайнера. Даже при полном разряде аккумулятора техника всё равно будет оставаться в строю.

Электросамокаты: какие виды существуют и как выбрать?-16

Если у модного транспорта садится батарея, свой путь всегда можно продолжить самостоятельно. В остальном – пара часов зарядки и, главное, ни капли бензина.

# Транспорт Беларуси # авто # Олег Рексть # Денис Мамонько # Евгений Пекарский # Фотофакт # транспорт

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