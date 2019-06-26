В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко

Новости Беларуси. В Белгосфилармонии прошёл польско-белорусский концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечер музыки состоялся в рамках культурной программы II Европейских игр.

В большом зале филармонии прозвучал второй концерт Шопена и симфоническая увертюра «Байка» нашего земляка Станислава Монюшко. Оба композитора связаны с Польшей.

А на сцене солировал один из лучших пианистов из соседней страны и фигура европейского масштаба – Лукаш Крупински. Инициатива музыкальной интеграции принадлежит основателю и художественному руководителю триумфального Международного фестиваля Юрия Башмета – белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру – звёздному послу II Европейских игр. В его портфолио – это уже не первый концерт, объединяющий спорт и музыку.

Ростислав Кример, основатель и художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

Если мы возьмем олимпийское движение, мы знаем, что оно состоит из трех колоссов таких: спорт, культура и защита окружающей среды. И спорт, и культура объединяют страны и являются послами мира.