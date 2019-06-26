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В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко

26 июня 2019 07:41
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Новости Беларуси. В Белгосфилармонии прошёл польско-белорусский концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечер музыки состоялся в рамках культурной программы II Европейских игр.

В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко -1

В большом зале филармонии прозвучал второй концерт Шопена и симфоническая увертюра «Байка» нашего земляка Станислава Монюшко. Оба композитора связаны с Польшей.   

В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко -4

А на сцене солировал один из лучших пианистов из соседней страны и фигура европейского масштаба – Лукаш Крупински. Инициатива музыкальной интеграции принадлежит основателю и художественному руководителю триумфального Международного фестиваля Юрия Башмета – белорусскому пианисту Ростиславу Кримеру – звёздному послу II Европейских игр. В его портфолио – это уже не первый концерт, объединяющий спорт и музыку.   

В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко -7

Ростислав Кример, основатель и художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
Если мы возьмем олимпийское движение, мы знаем, что оно состоит из трех колоссов таких: спорт, культура и защита окружающей среды. И спорт, и культура объединяют страны и являются послами мира.   

В рамках культурной программы II Европейских игр в Минске прошёл концерт по произведениям Шопена и Монюшко -10

Вечер классики – музыкальный подарок Олимпийского комитета Польши и ассоциации Бетховена в Варшаве. Среди зрителей – дипломаты, представители национальных олимпийских комитетов, спортсмены и культурный бомонд Беларуси. Гости отметили, что Игры и этот концерт взяли высокие ноты новой мелодии добрососедства между Беларусью и странами Европейского союза.

# Европейские игры # Культура # Ростислав Кример # Фотофакт

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