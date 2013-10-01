Хамское поведение на дорогах Беларуси: причины и методы борьбы

Новости Беларуси. Проблема хамского поведения на дорогах для Беларуси не критична, но инциденты имеют место. Как правило, это некорректное перестроение, обгон и парковка в неположенных местах.

Пожалуй, любой человек, севший за руль, хоть раз в жизни сталкивался с вызывающем поведением отдельных водителей. Подрезал, не уступил дорогу. Эти элементарные нарушения в первых строках рейтинга типичных причин ДТП. А ведь первоначально дело в дурном тоне.

Редкий водитель будет демонстрировать буйный нрав в присутствии сотрудников ГАИ. А что, если служебную машину заменить на обычную легковушку. За рулем – командир взвода ДПС, но форма едва ли бросается в глаза, чего не скажешь о явных нарушениях.

Впрочем, не всегда дело и в дурном умысле, поэтому и горячиться не стоит. За редким исключением. Однако и здесь решать спор следует не при помощи кулаков, а внимая к закону.

Александр Алешкевич, командир взвода ДПС ОГАИ Московского РУВД Минска:

Нудно сообщать об этом в Государственную автомобильную инспекцию, в милицию в целом. И максимально закреплять в качестве различных доказательств достижения науки и техники (видеорегистраторы).

В соседней России с некорректным поведением водителей борются активисты «СтопХам». В Беларуси оно так и не вышло за рамки социальных сетей, так как масштабы хамства на дорогах не критичны. Зато популярность обрела правовая альтернатива – проект «Перехват». Интернет-пользователи сообщают о правонарушениях и преступлениях, помечая твиты хэштэгом #перехват, сообщили в программе .

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

С момента существования проекта «Перехват» уже более тысячи человек таким способом были привлечены к ответственности.

Еще один пример некорректного поведения – нарушение правил парковки. На него обращает внимание парламентарий Евгений Оболенский. Он же и водитель с 10-летним стажем. К слову, уже 2 октября депутаты открывают новый сезон, и автомобильная тема тоже не останется без внимания.

Евгений Оболенский, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Депутаты попытаются на законодательном уровне закрепить нормы, позволяющие привлекать к ответственности нерадивых водителей, которые припарковались в тех местах, где это не разрешено, на основании записи камер видеонаблюдения.

И все-таки при любом нормативном регулировании никто не отменял и моральное.