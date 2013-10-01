Гродненские автолюбители предложили бороться с хамством на дорогах с помощью… танцев (видео)

Новости Беларуси. Танцы вместо драки. Бороться с дорожным хамством необычным способом решили гродненские автолюбители. И совместно с Госавтоинспекцией предложили свой вариант решения конфликтов на дороге.

Иногда разборки на проезжей части заканчиваются дракой или повреждением автомобилей. Такую же ситуацию разыграли сегодня водители на одной из улиц Гродно. Когда в конфликт были втянуты и автомобилисты, и пассажиры транспорта, вместо рукоприкладства участники акции стали танцевать.

Отснятое видео разместят в Интернете. Как надеются организаторы, водители, увидев такой вариант решения проблемы, задумаются о своём поведении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Дудко, начальник отдела агитации и пропаганды Управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Вот этим креативным, я думаю, нестандартным подходом, мы хотели показать, что хамства на дорогах Гродненщины не должно быть, и если даже зарождается какая-то конфликтная ситуация, из неё можно выйти вот таким путём.

Михаил Кунцевич, пресс-секретарь Гродненского автоклуба:

Мы надеемся, что, если в будущем в подобной ситуации окажется какой-то другой человек, он вспомнит, что был такой ролик, что конфликта удалось избежать, рассмеётся, и конфликт исчезнет. Если хоть один конфликт с помощью нашего ролика исчезнет, мы будем считать, что мы старались не зря.