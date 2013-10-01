Авария в Минске в утренний час пик: у грузовика на ходу отвалилось колесо

Новости Беларуси. В утренний час пик на ул. Ваупшасова в Минске опрокинулся грузовик. В результате ДТП пострадал фургон и перевозимый им товар, который оказался на проезжей части.

По информации ГАИ, у автомобиля на ходу отвалилось колесо. Движение на ул. Ваупшасова и Долгобродской было сильно затруднено, остановились троллейбусы.

В аварии никто не пострадал. Сейчас выясняется, кто выпустил в рейс машину с техническими неполадками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Сподабаев, инспектор ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска:

По счастливой случайности пострадавших в этом дорожно-транспортном происшествии нет. Водитель отделался легким сипугом. Другие транспортные средства тоже не пострадали. Может, потому что в это время было мало автоомашин на проезжей части дороги. По предварительным оценкам, возможно, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине технической неисправности. Однако проводится дополнительное разбирательство, и будет установлена истинная причина ДТП.