Как понять, предрасположен ли человек к инфаркту? Объяснила медик

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как понять, предрасположен я или не предрасположен?
Анна Козлова, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:
Есть такой критерий – предтестовая вероятность ишемической болезни сердца, то есть разовьется ли в будущем инфаркт. Помимо этих определенных болей, о которых мы расскажем позже, там есть пять факторов риска. Соответственно, первый фактор риска – это наследственность, то есть были ли какие-то случаи инфарктов. Факторы имеют абсолютно равнозначное значение. Далее – это курение, повышение холестерина, проблемы с давлением и сахарный диабет. То есть генетика – это всего лишь 1/20, поэтому все-таки смотрим на здоровье.
Подробности в видео.