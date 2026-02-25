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Как понять, предрасположен ли человек к инфаркту? Объяснила медик

25 февраля 2026 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как понять, предрасположен я или не предрасположен?

Как понять, предрасположен ли человек к инфаркту? Объяснила медик-2

Анна Козлова, выпускница лидерской платформы «Команда будущего»:
Есть такой критерий – предтестовая вероятность ишемической болезни сердца, то есть разовьется ли в будущем инфаркт. Помимо этих определенных болей, о которых мы расскажем позже, там есть пять факторов риска. Соответственно, первый фактор риска – это наследственность, то есть были ли какие-то случаи инфарктов. Факторы имеют абсолютно равнозначное значение. Далее – это курение, повышение холестерина, проблемы с давлением и сахарный диабет. То есть генетика – это всего лишь 1/20, поэтому все-таки смотрим на здоровье.

Подробности в видео.

# Здоровье # Медицина # Григорий Азаренок

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