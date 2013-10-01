Hyundai отзывает более 60 тысяч автомобилей из-за дефекта педали тормоза

Новости Южной Кореи. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor отзывает более 60 тысяч машин. Причина масштабного возвращения на авто родину – дефект педали тормоза. Он был обнаружен у седанов Genesis и Azera, произведенных с 2005 по 2010 годы.

Ранее сообщалось, что компании Hyundai Motors и Kia Motor объявили об отзыве более 660 тысяч машин из Южной Кореи. Причина была в дефекте стоп-сигнала, способного привести к неполадкам в системе зажигания автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.