Можно ли улучшить генетику? Мнение

Михаил Овсяник, член Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: Генетика изменна или нет? Если она изменна, то какими факторами она изменяется? Если неизменна, то почему тогда заболевания растут?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Олег Френкель, выпускник лидерской платформы «Команда будущего»:

Конечно, генетика изменна как в сторону ухудшения, так и в сторону улучшения. Здесь можно взять два примера. Плохие привычки, такие как вейпы, алкоголизм, обычное курение, могут менять генетику в поколениях, ухудшая ее, давая предрасположенности, создавая в будущем генетические сбои.

Улучшать генетику можно здоровым образом жизни, правильным питанием, нормальным эмоциональным состоянием и периодическими обследованиями.

Михаил Овсяник:

То есть мы пришли к тому, что мы сами делаем, увеличиваем количество сердечно-сосудистых заболеваний и улучшаем или ухудшаем свою генетику своим питанием, поведением и так далее.

Олег Френкель:

Можно представить чашу весов, 50 на 50. Когда мы набрасываем факторы риска, мы перетягиваем себя к инфарктам. Когда мы ведем здоровый образ жизни, мы эти риски снижаем.